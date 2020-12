Δένδιας – Τσαβούσογλου: «Φίλε μου Μεβλούτ… δεν αφήνετε τις απειλές;»

Δένδιας – Τσαβούσογλου: Η Τουρκία απ’ ότι φαίνεται θέλει να κλείσει τη χρονιά, όπως την άρχισε. Με προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας. Τελευταίμες μέρες του χρόνου και η τουρκική πλευρά δεν θέλει να ρίξει του τόνους παρά το φιλοευρωπαϊκό προφίλ που δείχνει τις τελευταίες μέρες μετά τις κυρώσεις από τις ΗΠΑ για τους S-400. Το τελευταίο, μέχρι το επόμενο, επεισόδιο είχε πρωταγωνιστή τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μελβούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Twitter κάλεσε τον Έλληνα ομόλογό του να «σταματήσει να ζητά βοήθεια από άλλους, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ απάντησε σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια, λέγοντας πως «θέλει να του δώσει μία φιλική συμβουλή». Εύχεται μάλιστα το 2021 να είναι η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας με δίκαιο τρόπο, μιλώντας ευθέως, ειλικρινά και σοβαρά».

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi

Λίγο αργότερα ο Νίκος Δένδιας, απάντησε στη ”φιλική” συμβουλή του Τούρκου ΥΠΕΞ. Σε ανάρτησή του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε προς τον Τούρκο ομόλογό του την ελπίδα η Άγκυρα «να εγκαταλείψει τις απειλές για πόλεμο κατά της Ελλάδας, να γίνει πιο ευρωπαϊκή και λιγότερο νεο-οθωμανική και να απέχει από προκλήσεις και παράνομες δραστηριότητες» -ήτοι, τα τρία «Α», όπως γράφει χαρακτηριστικά, στην αγγλική γλώσσα («abandon», «aspire», «abstain»). Κλείνοντας, δε, φρόντισε να «υπενθυμίσει» στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι η μόνη βάση διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών είναι το Διεθνές Δίκαιο.

Υπενθυμίζεται πάντως, πως ο Νίκος Δένδιας, την Κυριακή με συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην πιθανότητα επανέναρξης του διμερούς διαλόγου πως «η Αθήνα αναμένει μία ημερομηνία από την Τουρκία αλλά η τελευταία θέλει μάλλον να είναι σίγουρη ότι δεν θα εισπράξει μία άρνηση». Αυτή δεν θα υπάρξει, ξεκαθαρίζει ο κ. Δένδιας «εφόσον το κλίμα είναι κατάλληλο, το Ορούτς Ρέις “δεν κόβει βόλτες” και θα έχουμε μία σταθερότητα, όχι κινήσεις τακτικής».

Με τη συνεχή επίκληση του αιτήματος για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, η Άγκυρα δείχνει να επιθυμεί εκ των προτέρων διεύρυνση της ατζέντας. «Αυτό δεν θα γίνει δεκτό» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και υπογραμμίζει ότι καμία τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας δεν έχει θέσει τέτοιο ζήτημα.

Thank you my dear friend Mevlut. As we exchange wishes and advice, may 2021 be the year of the three “A”s for Turkey to: 1. Abandon its threats of war against Greece should we exercise our legitimate rights. After all we live in the 21st century. @MevlutCavusoglu

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020