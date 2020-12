Βρετανία lockdown: Ασύλληπτες ουρές στο τρένο – Φεύγουν άρον άρον

Βρετανία lockdown: Χάος προκάλεσαν στη Βρετανία οι έκτακτες ανακοινώσεις του Μπόρις Τζόνσον για “ματαίωση” των εορτών στην Αγγλία λόγω της πανδημίας. Το σκηνικό με τους τεράστιες ουρές στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του Λονδίνου θύμιζε «εμπόλεμη ζώνη» καθώς το πλήθος έσπευδε να μετακινηθεί σε περιοχές με πιο «ήπια» μέτρα λίγο πριν τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα το νέο lockdown επιπέδου 4 στην περιφέρεια της πρωτεύουσας κι ολόκληρη τη νοτιοανατολική Αγγλία. Παρά τις εκκλήσεις των Αρχών να μείνουν οι πολίτες στα σπίτια τους κι όσοι ετοίμασαν τις βαλίτσες τους να τις… αδειάσουν, χαοτικές σκηνές με μποτιλιαρίσματα καταγράφηκαν στους δρόμους που οδηγούν σε άλλες περιοχές της Βρετανίας, αλλά και σε σταθμούς τρένων όπως στο St Pancras, το Paddington και το King’s Cross, όπου πλήθος ταξιδιωτών έσπευδε να επιβιβαστεί στους συρμούς.

Η Χάριετ Κλάγκστον, που βιντεοσκόπησε τις σκηνές στο σταθμό St Pancras, είπε ότι της θύμισαν εκείνες στη Σαϊκόν, στο τέλος του πολέμου του Βιετνάμ, όταν οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν προτού φθάσουν οι δυνάμεις των Βιετκόνγκ. «Το τελευταίο τρένο από την Σαϊγκόν. Ουρά στο St Pancras καθώς περιμένουμε να επιβιβαστούμε στο τρένο για το Λιντς», έγραψε στο Τwitter, επισημαίνοντας ότι ήταν αδύνατο το social distancing στους κατάμεστους συρμούς, όπως παραδέχθηκαν και οι Αρχές.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ο πρωθυπουργός της Βρετανίας σε περιοχές που ισχύει το υψηλότερο επίπεδο του lockdwon, θα απαγορεύονται τα ταξίδια και ο συνεορτασμός από διάφορες οικογένειες, ενώ σε άλλες περιοχές θα επιτραπεί ο σχηματισμός «κοινωνικής φούσκας» μόνον για ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Απευθυνόμενος σε περίπου 18 εκατ. Βρετανούς που επηρεάζονται από το lockdown επιπέδου 4, ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι τα μέτρα είναι αναγκαία για να σωθούν ζωές καθώς ένα νέο επικίνδυνο στέλεχος του κορωνοϊού σαρώνει τη νότια Αγγλία. «Ναι, τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι πολύ διαφορετικά, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θυσιάζουμε την ευκαιρία να βρεθούμε αυτά τα Χριστούγεννα με τους αγαπημένους μας για να προστατέψουμε τις ζωές τους και να τους δούμε σε μελλοντικά Χριστούγεννα», τόνισε.

Τα νέα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία μπορεί να παραμείνουν σε ισχύ για κάποιο διάστημα , όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, σημειώνοντας ότι το νέο στέλεχος του κορωνοϊού είναι πολύ δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο.

Ερωτηθείς από το Sky News αν ο κόσμος που ζει υπό την αυστηρότερη βαθμίδα περιορισμών, την 4, θα πρέπει να περιμένει ότι αυτό θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ο Χάνκοκ απάντησε: «Είναι πραγματικά ανάγκη να θέσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση (…) Έχουμε μακρύ δρόμο για να το λύσουμε, κυρίως πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χορήγηση του εμβολίου για να κρατήσουμε ασφαλή τον κόσμο. Δεδομένου ότι το νέο στέλεχος εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα, θα είναι πολύ δύσκολο να το θέσουμε υπό έλεγχο έως ότου έχουμε χορηγήσει το εμβόλιο».

"England’s chief medical officer Professor Chris Whitty said people considering leaving Tier 4 areas now should unpack their bag and stay at home."

Tier 4 Londoners in St Pancras right now: pic.twitter.com/tOQ39RT4ei

— Sean Spooner (@spoonersean) December 19, 2020