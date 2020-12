Εμβόλιο κορονοϊού ΗΠΑ: Πήρε έγκριση η Moderna

Εμβόλιο κορονοϊού ΗΠΑ: Μετά το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech άδεια κατεπείγουσας χρήσης έλαβε χθες και το εμβόλιο της Moderna κατά του νέου κορονοϊού από τον αμερικανικό ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων (FDA). Η απόφαση έγκρισης του FDA βασίζεται σε αποτελέσματα μιας προχωρημένης μελέτης σε 30.000 εθελοντές στην οποία διαπιστώθηκε ότι το εμβόλιο ήταν σχεδόν 95% αποτελεσματικό στην πρόληψη ασθενειών από την Covid-19 χωρίς σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια. Πρόκειται για πολύ ευχάριστα νέα, καθώς οι ΗΠΑ έχουν «χτυπηθεί« βαριά από την πανδημία, θρηνώντας πάνω από 307.000 ανθρώπινες απώλειες. «Με τη διαθεσιμότητα δύο εμβολίων πλέον για την πρόληψη της Covid-19, ο FDA έκανε ένα άλλο κρίσιμο βήμα για την καταπολέμηση αυτής της παγκόσμιας πανδημίας που προκαλεί καθημερινά ένα τεράστιο αριθμό νοσηλειών και θανάτων στις ΗΠΑ», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του FDA δρ. Στίβεν Χαν.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ δρ. Άντονι Φάουτσι τόνισε: «Η ελπίδα μου είναι πως όλοι οι Αμερικανοί θα προστατεύσουν τους εαυτούς τους με το να εμβολιαστούν όταν το εμβόλιο γίνει διαθέσιμο σε αυτούς. Με αυτό τον τρόπο η χώρα μας θα αρχίσει να θεραπεύεται και να προχωρά». «Η έγκριση του εμβολίου της Moderna σημαίνει ότι μπορούμε να επιταχύνουμε τον εμβολιασμό των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και των Αμερικανών σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης και, στην ουσία, να θέσουμε ταχύτερα τέλος σε αυτήν την πανδημία», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Αλεξ Αζάρ σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας τη συνεργασία επιστημόνων των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας με τη Moderna για το εμβόλιο.

Η Moderna τόνισε ότι σκόπευε να υποβάλει αίτηση για να λάβει πλήρη άδεια του εμβολίου στις ΗΠΑ το 2021. Η απόφαση του FDA σηματοδοτεί την πρώτη αδειοδότηση από ρυθμιστική αρχή στον κόσμο για το εμβόλιο της Moderna και την επικύρωση της τεχνολογίας mRNA. Αυτή η έγκριση ήρθε λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος της Covid-19 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η εταιρεία βιοτεχνολογίας συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση για την προετοιμασία διανομής 5,9 εκατομμυρίων εμβολίων ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο. Το εμβόλιο της Moderna αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες, όπως σε επαρχιακά νοσοκομεία. Το εμβόλιο αυτό χρειάζεται να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται κατεψυγμένο, αλλά δεν απαιτεί τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες του εμβολίου της Pfizer / BioNTech.

Μετά την απόψυξη, το εμβόλιο της Moderna μπορεί να διατηρηθεί σε τυπικές θερμοκρασίες ψυγείου. Χορηγείται σε δύο λήψεις με απόσταση 28 ημερών.

Μεταξύ των δύο εμβολίων, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν 40 εκατομμύρια δόσεις πριν από το τέλος του έτους, αρκετές για να εμβολιάσουν τελικά 20 εκατομμύρια ανθρώπους, καθώς και τα δύο εμβόλια απαιτούν δύο λήψεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter χαιρέτισε την έγκριση του εμβολίου. «Συγχαρητήρια, το εμβόλιο Moderna είναι πλέον διαθέσιμο!» έγραψε. Το εμβόλιο πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομεία και σε άλλα κέντρα πριν από την έναρξη των εμβολιασμών.

Η Moderna δήλωσε ότι θα παραδώσει περίπου 20 εκατομμύρια δόσεις στην αμερικανική κυβέρνηση φέτος και αναμένεται να έχει περίπου 100 εκατομμύρια έως 125 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, με 85-100 εκατομμύρια από αυτές να προορίζονται για τις ΗΠΑ.

Η φαρμακοβιομηχανία έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να παράσχει συνολικά 200 εκατομμύρια δόσεις έως τα τέλη Ιουνίου 2021.

Congratulations, the Moderna vaccine is now available!

