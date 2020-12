Κορονοϊός viral: Η «κατάρα» της ανοιχτής κάμερας

Κορονοϊός viral: Η πανδημία του κορονοϊού που «σαρώνει» τον κόσμο από τις αρχές του έτους έχει αλλάξει άρδην τη ζωή μας. Η «κανονικότητά» μας αποτελεί παρελθόν και η καραντίνα έχει καθηλώσει τους περισσότερους στο σπίτι. Έτσι αναπόφευκτα η τεχνολογία πήρε τα ηνία τόσο όσον αφορά στην εκπαίδευση των νεότερων όσο και στην εργασία. Οι βιντεοκλήσεις παγκοσμίως αντικατέστησαν μαθήματα, συνεδριάσεις και μίτινγκς με φυσική παρουσία. Ωστόσο η… ασφάλεια του σπιτιού έχει προκαλέσει διάφορα ευτράπελα, τα οποία δια ζώσης σίγουρα θα είχαν αποφευχθεί. Εμείς μαζέψαμε μερικά από τα «καλύτερα» της χρονιάς και σας τα παρουσιάζουμε.

Η «κατάρα» του βίντεο «χτύπησε» ξανά πρόσφατα, όταν δύο Ιρλανδοί λέκτορες ξέχασαν να απενεργοποιήσουν τις κάμερές τους. Οι δύο καθηγήτριες νόμιζαν ότι η βιντεοκλήση είχε ολοκληρωθεί και ότι μιλούσαν ιδιωτικά, αλλά στην πραγματικότητα μερικοί φοιτητές παρακολουθούσαν ακόμη και τουλάχιστον ένας κατέγραψε τη συνομιλία, η οποία δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι διδάσκοντες ακούγονται να χλευάζουν τους φοιτητές τους που είχαν κάνει προηγουμένως εικονικές παρουσιάσεις. «Αυτός ο τύπος είναι “άρρωστος”,… τελικά είπα ότι πρέπει να κάνω κάτι, αλλά και πάλι δεν σταμάτησε», ακούγεται να λέει η μία, με τη συνάδελφο να απαντά πως «ένας μαθητής δεν ήταν πολύ κακός, σε αντίθεση με έναν άλλο που την έκανε να θέλει να τρυπήσει τα δόντια της με τρυπάνι».

Οι μαθητές χαρακτήρισαν την συνομιλία σοκαριστική και προσβλητική, ενώ η πρόεδρος του κολεγίου, Όρλα Φλιν ζήτησε δημόσια συγγνώμη. «Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από τους μαθητές μας για την παραβίαση δεδομένων που προκάλεσε τόσο βαθιά πληγή και απογοήτευση», είπε σε δήλωσή της. «Το GMIT είναι γνωστό ως φοιτητικό κέντρο και ορισμένα από τα σχόλια του προσωπικού μας δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες στις οποίες φιλοδοξούμε».

Η χειρωνακτική… εργασία

Η αποτυχία απενεργοποίησης καμερών υπολογιστών ή σίγασης ήχου έχει «πιάσει» και άλλους, καθώς η πανδημία Covid-19 έκανε τις βιντεοκλήσεις έναν τρόπο ζωής. Για παράδειγμα ο κορυφαίος αναλυτής του CNN και αρθρογράφος του περιοδικού «Νew Yorker», Τζέφρι Τόμπιν μοιράστηκε με τον υπόλοιπο κόσμο, μία άκρως… προσωπική στιγμή. Ο 60χρονος αυνανιζόταν «live» μέσω Zoom στη διάρκεια online συζήτησης με συναδέλφους του από το αμερικανικό περιοδικό και έγινε… κοινώς ρεζίλι. Ο Αμερικανός απόφοιτος του Χάρβαρντ είπε στην συνέχεια στο Vice:

«Έκανα ένα ηλίθιο λάθος, πιστεύοντας ότι ήμουν εκτός κάμερας. Πίστευα ότι δεν ήμουν ορατός στο Zoom. Νόμιζα ότι κανείς δεν μπορούσε να με δει. Νόμιζα ότι είχα θέσει σε σίγαση το βίντεο Zoom», είπε και πρόσθεσε: «Ζητώ συγγνώμη από τη γυναίκα, την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους μου». Αποτέλεσμα ήταν ο Τζέφρι Τόμπιν να απολυθεί από το New Yorker, ενώ το CNN τον έχει θέσει σε διαθεσιμότητα.

Χωρίς… παντελόνι

Τους κινδύνους της βιντεοκλήσης έμαθε από πρώτο χέρι και ο Ιρλανδός Ευρωβουλευτής Λουκάς Μινγκ Φλάναγκαν, οποίος συμμετείχε στην επίσημη ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Φλάναγκαν εμφανίστηκε ντυμένος με το πουκάμισό του στο επάνω μέρος του σώματός του, αλλά μόνο με κάτι σαν εσώρουχο από κάτω, ενώ ήταν προφανές ότι δεν φορούσε παντελόνι. Μάλιστα, ήταν καθισμένος σε ένα κρεβάτι εμφανώς ακατάστατο καις απτόητος έτριβε τους γυμνούς μηρούς του καθώς μιλούσε σε μια επιτροπή γεωργίας για δύο λεπτά.

Ο Φλάναγκαν, έδωσε τη δική του εξήγηση για το περιστατικό: «Μόλις είχα επιστρέψει από τρέξιμο, έτσι ήμουν με το σορτς μου. Αποφάσισα να φορέσω ένα πουκάμισο για να φαίνεται κάπως αξιοσέβαστο! Αυτό δεν πήγε πολύ καλά».

«Πιάστηκε» στο ντους

Τον περασμένο Ιούλιο ένας δημοτικός σύμβουλος στη βόρεια Ισπανία, ο Μπερνάρντο Μπουστίγιο υπέβαλε την παραίτησή του μετά την γκάφα ολκής στην οποία υπέπεσε κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνεδρίασης του τοπικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα ο Μπουστίγιο μπαίνοντας για ντους πήρε μαζί του τον φορητό υπολογιστή, ελαχιστοποιώντας την οθόνη συνομιλίας, ώστε να ακούει τη συζήτηση!

Καθώς το βίντεο με το περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ο Μπουστίγιο έσπευσε να διευκρινίσει ότι επρόκειτο για ένα ένα αθώο ατύχημα… «Ανέκδοτα αυτού του είδους έχουν γίνει συνηθισμένα τις τελευταίες εβδομάδες, χάρη στην έκρηξη της τηλεργασίας», είπε, ζητώντας συγγνώμη από όποιον μπορεί να είχε ενοχληθεί από τις εικόνες.

Πρόσθεσε ότι η εμπειρία του ως εκπαιδευτής κολύμβησης τον έκανε να είναι άνετος με το σώμα του. «Έχω περάσει το ήμισυ της ζωής μου ημίγυμνος και ποτέ δεν ντρέπομαι για το γυμνό, είτε το δικό μου είτε αυτή των άλλων», είπε. «Δεν μπορώ παρά να μετανιώνω που το τέλος της πολιτικής μου ζωής… έχει να κάνει με τη γυμνή μου εικόνα, κάτι που δεν είναι και τόσο μεγάλη υπόθεση», κατέληξε.

Δεν έλειψαν και τα… γαλλικά

Τον Απρίλιο ο υπουργός Υγείας της Ουαλίας, Vaughan Gething, άφησε ανοιχτό το μικρόφωνό του κατά τη διάρκεια μίας τηλεδιάσκεψης του υπουργικού συνεδρίου και «πιάστηκε» να βρίζει αναφερόμενος σε συνάδελφό του.

Ο Gething ακούγεται να αναρωτιέται ποιο είναι το πρόβλημα με τη συνάδελφό του και μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Ουαλίας Jenny Rathbone, λέγοντας συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom «what the f*** is the matter with her».

Κόβεται το… σεξ;

Το πάθημα έγινε μάθημα για έναν από τους συμμετέχοντες σε συζήτηση δημοτικού συμβουλίου του Ρίο ντε Τζανέιρο, ο οποίος «πιάστηκε» να κάνει… σεξ σε μια σύσκεψη μέσω Zoom, καθώς ξέχασε να κλείσει την κάμερά του. Στην σύσκεψη προέδρευσε ένα από τα μέλη του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ελευθερίας, Λεονέλ Μπριζόλα, ο οποίος συνέχισε την συζήτηση παρά τις σκηνές που μεταδίδονταν στην βοή του βίντεο.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά πως ένας από τους συμμετέχοντες στο Zoom, στα δεξιά της εικόνας, έφυγε από την συζήτηση και άρχισε να κάνει σεξ στο παρασκήνιο με την κάμερα όμως να παραμένει ανοιχτή και να καταγράφει τις ερωτικές περιπτύξεις του ζευγαριού. Σε μια δήλωση, ο Μπριζόλα είπε πως το επεισόδιο ήταν «ακούσια αδιάκριτο» και τόνισε «Μόλις αντιληφθήκαμε τι συνέβαινε, ζητήσαμε από τους ανθρώπους που ελέγχουν τον ήχο και τα βίντεο, να σταματήσουν την προβολή του. Εμείς οι σύμβουλοι και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δεν είχαμε καμία συμβολή στον έλεγχο ή την επεξεργασία των βίντεο στο Zoom».

Θα έλειπε η Ελλάδα;

Το βίντεο με το ξεμάτιασμα του αντιδημάρχου Θεσσαλονίκης, Χάρη Αηδονόπουλου, έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Ο αντιδήμαρχος δεν ένιωθε καλά κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, και ξεχνώντας προφανώς να κλείσει τις κάμερες μοιράστηκε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες το ξεμάτιασμα του!

Μια… σιέστα

Φαίνεται ότι τα δημοτικά συμβούλια είναι βαρετά κι αυτό το βίντεο από την Καλαμάτα έγινε viral. Ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας πήρε κανονικά έναν μεσημεριανό υπνάκο κατά την διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου και μάλιστα κοιμήθηκε για τα καλά για μισή ωρίτσα! Το θέαμα, σύμφωνα με το messinialive προκάλεσε γέλιο αλλά και την αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Τσαπόγα που παραπονέθηκε για το θέαμα του συναδέλφου να κοιμάται και ζήτησε αυστηρά από τον υπεύθυνο της μετάδοσης, όχι να τον ξυπνήσει, αλλά να τον πάρει από το πλάνο, δίπλα από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο!

Το καλύτερο για το τέλος

Ένας Ισπανός παρουσιαστής ειδήσεων κατηγορείται πως απάτησε την σύντροφό του, γνωστή τηλεπερσόνα, όταν οι θεατές παρατήρησαν μια ημίγυμνη γυναίκα να τρέχει πίσω του ενώ παρουσίαζε ζωντανά ένα ρεπορτάζ. Ο 41χρονος Αλφόνσο Μέρλος, παρουσίαζε μια είδηση στο κανάλι στο YouTube Estado de Alarma, από το σπίτι του, εν μέσω του lockdown όταν μια ημίγυμνη γυναίκα εμφανίστηκε στο φόντο, σύμφωνα με την The Sun. Οι παρατηρητικοί θεατές επεσήμαναν ότι η γυναίκα πίσω του, δεν ήταν η σύντροφός του Μάρτα Λόπεζ, πρώην αστέρι του ριάλιτι «Big Brother» – πυροδοτώντας μια καταιγίδα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παρουσιαστής παρέμεινε σιωπηλός για μέρες παρά το γεγονός ότι συνεχίζοντας οι κατηγορίες εις βάρος του για απιστία, και τελικά αποφάσισε να ζητήσει συγνώμη από την σύντροφό του, κατά την διάρκεια εμφάνισής του στο τηλεοπτικό σόου «The Ana Rosa» την Δευτέρα. «Αν νομίζετε ότι η στάση μου δεν ήταν σωστή ή ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έκανα καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ζητήσω συγνώμη, αν και ο στόχος μου δεν ήταν να βλάψω κάποιο άλλο άτομο» είπε.

Ισχυρίστηκε πως είχε χωρίσει με την τηλεπερσόνα προτού συμβεί αυτό το σκηνικό στο σπίτι του, αλλά η Λόπεζ επέμεινε πως ήταν ακόμη μαζί εκείνη την χρονική περίοδο και αποκάλεσε μάλιστα το περιστατικό «δυσάρεστο» και «ντροπιαστικό». Η ημίγυμνη γυναίκα είναι η δημοσιογράφος Αλέξια Ρίβας. Η δημοσιογράφος είπε πως είναι ζευγάρι με τον παρουσιαστή ειδήσεων εδώ και μερικές εβδομάδες.

Αλέξια Ρίβας

Μάρτα Λόπεζ

Ειρήνη Θεοδωρίδου