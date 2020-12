Ουχάν κορονοϊός: Επιστροφή στην κανονικότητα

Ουχάν κορονοϊός: Ένας χρόνος σχεδόν πέρασε από το πρώτο κρούσμα κορονοϊού το οποίο εντοπίστηκε σε μια αγορά θαλασσινών και κρεατικών της πόλης στην πόλη της Ουχάν στην Κίνα. Κανείς φυσικά δεν πίστευε τι πρόκειται να ζήσει η ανθρωπότητα από εκείνη τη στιγμή και μετά. Τα κρούσματα άρχισαν να αυξάνονται σε ανησυχητικά επίπεδα και αναπόφευκτα ήρθε και η πρώτη καραντίνα για την περιοχή. Νοσοκομεία χτίζονταν σε χρόνο ρεκόρ (6 μέρες) και ενώ όλο αυτό ακούγονταν μακρινό πολύ σύντομα ήρθε και σε εμάς.

Η Ευρώπη χτυπήθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο από τον κορονοϊό ενώ κρούσματα και θάνατοι σημειώθηκαν σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα χρόνο μετά η ανθρωπότητα φαίνεται πως φτάσει στο τέλος του εφιάλτη καθώς ξεκίνησα οι εμβολιασμοί κατά του ιού ωστόσο πολλά κράτη παραμένουν σε lockdown για την αποφυγή της διασποράς. Ο κορονοϊός μετρά πάνω από 1,6 εκατομμύρια θανάτους και πάνω από 75εκ. κρούσματα. Τι γίνεται όμως ένα χρόνο μετά στην πόλη απ’ όπου ξεκίνησαν όλα;

night life in Wuhan, China has been back for months and they didn't need a vaccine

no locally transmitted cases of COVID-19 since May pic.twitter.com/CiGXXrDqmT

— manny (@mannyfidel) December 17, 2020