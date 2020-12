Μπόρις Τζόνσον μαλλιά: Σάλος στο twitter με το κούρεμά του

Μπόρις Τζόνσον μαλλιά: Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, απασχολεί γενικά τη διεθνή σκηνή. Είτε λόγω του χειρισμού του στην πανδημία του κορονοϊού για τη χώρα του είτε για το Brexit και την προσπάθεια να επιτύχει μια συμφωνία με την ΕΕ. Αυτή τη φορά απασχόλησε το Twitter και δεν ήταν για τίποτα από τα δύο. Ο λόγος ήταν τα μαλλιά και το νέο του κούρεμα. Ο ίδιος πάντως έσπευσε να απολογηθεί στον βρετανικό λαό λέγοντας ότι χτενίζει τα μαλλιά του καθώς πλήθαιναν οι φωνές που τον κατηγορούσαν ότι ήταν πολύ ακατάστατος για να εκπροσωπεί τη χώρα. Από το Μάντσεστερ, ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε στους δημοσιογράφους ότι «κάνει ό,τι καλύτερο» για τα μαλλιά του.

O Τζόνσον έδωσε αυτή την απάντηση σε δημοσιογράφο που του είπε ότι η μητέρα του παρακαλάει τον πρωθυπουργό να «βουρτσίσει τα μαλλιά του» επειδή «εκπροσωπεί τη χώρα». «Μπορώ να σας πω ότι χτενίζω τα μαλλιά μου – έχω μία χτένα στο γραφείο μου – παρακαλώ δώστε στη μητέρα σας τις καλύτερες ευχές μου για τα Χριστούγεννα και ζητήστε συγγνώμη για τα μαλλιά μου. «Κάνω ότι καλύτερο μπορώ», δήλωσε ο Τζόνσον.

