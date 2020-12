Click away Θεσσαλονίκη: Αγορές μέσω βίντεο-κλήσης

Click away Θεσσαλονίκη: Το click away (παράδοση εκτός) μπήκε αιφνιδιαστηκά στις ζωές μας. Από τη στιγμη που τα κρούσματα δεν έπεφταν με την ταχύτητα που ήθελαν οι ειδικοί, πάρθηκε η απόφαση από την κυβέρνηση μετά από εισήγηση των λοιμωξιολόγων να μην ανοίξει το λιανεμπόριο. Αυτό ωστόσο δημιούργησε νέες αντιδράσεις στον κλάδο της αγοράς. Τελικώς η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να δώσει τη δυνατότητα στα καταστήματα να κάνει κάποιο τζίρο τις γιορτές μέσω του click away. Η Θεσσαλονίκη βέβαια το πήγε σε άλλο επίπεδο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, κ. Θωμάς Χατζηνικολάου, εξυπηρετεί την πελατεία του με έναν έξυπνο τρόπο. Επικοινωνεί μέσω βίντεο-κλήσης με τις πελάτισσες, ώστε να έχουν εικόνα των προϊόντων, πριν τα παραγγείλουν. Αποδεικνύεται ότι το θεσσαλονικιώτικο δαιμόνιο δεν μένει ποτέ αδρανές!

Δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσει Θεσσαλονικιός ιδιοκτήτης καταστήματος ρουχισμού τις Θεσσαλονικές απεριποίητες και κακοντυμμένες ακόμη και εν μέσω πανδημίας. Καλείς, εξηγείς τι θέλεις να αγοράσεις, περνάς από μία μίνι συνέντευξη που αφορά στο στυλ, στο σωματότυπο, στο γούστο και στο concept του outfit και απολαμβάνεις μία πλήρη ξενάγηση στο κατάστημα. Στη συνέχεια, πραγματοποιείς με click away την αγορά σου και παραλαμβάνεις τα προϊόντα όπως τα παρήγγειλες.

Το GRTimes.gr, «βρέθηκε» στο κατάστημα, μέσω βίντεο-κλήσης και βίωσε «καρέ-καρέ» την εμπειρία αυτής της ιντερνετικής εξυπηρέτησης. Κι όμως! Είναι εφικτό να δημιουργήσεις το κατάλληλο total outfit, για κάθε concept, χωρίς να χαζεύεις με τις ώρες καταστήματα και βιτρίνες!