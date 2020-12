Εμβόλιο Moderna έγκριση: Επισπεύδεται η διαδικασία από τον ΕΟΦ

Εμβόλιο Moderna έγκριση: Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα επισπεύσει κατά περίπου μια εβδομάδα, στις 6 Ιανουαρίου, τη συνεδρίασή του για τη γνωμοδότηση και την πιθανή έγκριση του εμβολίου της Moderna κατά του κορονοϊού.

Οι Αμερικανοί παρασκευαστές της Moderna έστειλαν πρόσθετα δεδομένα γρηγορότερα από το αναμενόμενο, και ο EMA θα συνεδριάσει στις 6 Ιανουαρίου σε μια «έκτακτη» συνεδρίαση, έξι ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε αρχικά προγραμματιστεί στις 12 Ιανουαρίου, για να «εκδώσει τα πορίσματά μου, αν αυτό είναι εφικτό», ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, με έδρα το Άμστερνταμ. Το εμβόλιο αυτό ενδέχεται να γίνει το δεύτερο εμβόλιο που παίρνει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης βρίσκεται η συνεδρίαση της επιτροπής εμβολίων του FDA για την έγκριση έκτακτης άδειας χρήσης του εμβολίου στις ΗΠΑ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ξεκινήσουν τον εμβολιασμό των πολιτών τους κατά του κορονοϊού στις 27 Δεκεμβρίου. «Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ», έγραψε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter. Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος, είχε ζητήσει χθες ο εμβολιασμός να ξεκινήσει την ίδια μέρα σε όλες της χώρες της ΕΕ. Αυτή είναι μια είδηση που γεννά ελπίδες ότι το τέλος του κορονοϊού πλησιάζει. Οι εμβολιασμοί σε ΗΠΑ και Βρετανία δείχνουν τον δρόμο.

Μάλιστα όπως είχε αναφέρει η πρόεδρος, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων να επισπεύσει την πιθανή έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για τον κορονοϊό για την 21η Δεκεμβρίου μπορεί να επιτρέψει τον εμβολιασμό των πρώτων Ευρωπαίων πριν από το τέλος του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Γενς Σπαν είχε δηλώσει ενόψει συνεδρίασης με την Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας παρασκευής του εμβολίου BioNTech ότι «όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προγραμματίζουν να αρχίσουν τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού από τις 27 Δεκεμβρίου». Να σημειώσουμε πως η αρχή των εμβολιασμών θα γίνει από τα κέντρα φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται στην Γερμανία 440 κέντρα εμβολιασμού, ενώ δεκάδες χιλιάδες άτομα έχουν προσφερθεί ως εθελοντές που θα βοηθήσουν στην διαδικασία.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

