Ποίημα Ερντογάν – Ιράν: Στίχοι για το Αζερμπαϊτζάν προκαλούν… διπλωματικό επεισόδιο

Ποίημα Ερντογάν – Ιράν: Ένα ποίημα που απήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Αζερμπαϊτζάν προκάλεσε διπλωματική διένεξη ανάμεσα στη χώρα του και το Ιράν, το οποίο κατηγόρησε την Άγκυρα ότι υπονομεύει την εδαφική του ακεραιότητα. Την Πέμπτη, ο Ερντογάν απήγγειλε ένα ποίημα στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, για τον χωρισμό των περιοχών που κατοικούνταν κυρίως από Αζέρους ανάμεσα στο Ιράν και τη Ρωσία τον 19ο αιώνα. Το Ιράν έχει δύο περιοχές που μοιράζονται αυτό το όνομα, το Δυτικό και το Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν. Μαζί με την επαρχία Αρνταμπίλ, στην περιοχή κατοικούν περισσότεροι από 11 εκατομμύρια Αζέροι.

Ο Ερντογάν απευθυνόταν σε μια στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό των εδαφικών κερδών του Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην Αρμενία στη διαφιλονικούμενη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Ιράν υποστήριξε πως το ποίημα αποτελούσε παρέμβαση στις εσωτερικές του υποθέσεις, και κάλεσε στο υπουργείο Εξωτερικών τον Τούρκο πρέσβη. Ως απάντηση η Τουρκία κάλεσε επίσης τον Ιρανό πρέσβη στο τουρκικό ΥΠΕΞ αργά την Παρασκευή.

Ο Τούρκος ηγέτης απήγγειλε άθελά του ένα ποίημα που “αναφέρεται στον διά της βίας χωρισμό περιοχών βόρεια του Αράς από την ιρανική πατρίδα”, έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Τζαβάντ Ζαρίφ.”ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να μιλά για το ΔΙΚΟ ΜΑΣ αγαπημένο Αζερμπαϊτζάν”, πρόσθεσε. Τα σχόλια του Ερντογάν “βασίζονταν σε ψευδαισθήσεις”, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Σαϊντ Χατιμπζαντέχ.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της προεδρίας, ο Αλτούν υποστήριξε πως οι ιρανικές αρχές επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν το γενικό πλαίσιο του ποιήματος. “Καταδικάζουμε τα επιθετικά σχόλια που είχαν στόχο τον πρόεδρο και τη χώρα μας με πρόσχημα ένα ποίημα”, δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνιών του Ερντογάν Φαχρετίν Αλτούν απαντώντας χθες, Σάββατο, σε μια ερώτηση. Η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν δεν αναφερόταν καθόλου στο ποίημα, είπε ο Αλτούν, καλώντας την Τεχεράνη να αποφύγει οποιαδήποτε ρητορική θα μπορούσε να “επισκιάσει τις διμερείς μας σχέσεις”. Το Ιράν “δεν πρέπει να ξεχνά” πως η Τουρκία του συμπαραστάθηκε σε δύσκολες εποχές και διεθνή πίεση, είπε ο Αλτούν χωρίς να αναφερθεί σε κάποιο συγκεκριμένο συμβάν.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, και τον διαβεβαίωσε ότι ο Ερντογάν σέβεται την ιρανική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, και δεν γνώριζε τις ευαισθησίες της Τεχεράνης για το ποίημα που απήγγειλε στο Μπακού. Η Τουρκία επικρίνει σφοδρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, που έχουν κυρίως σκοπό τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

#Turkey’s FM @MevlutCavusoglu had a phone conversation with #Iran’s FM @JZarif. Cavusoglu said that Turkish president @RTErdogan respects Iranians sovereignty & territorial integrity, adding that Erdogan was not aware of the sensitivities of the poem he recited in Baku. pic.twitter.com/fYDD8zFcCB

— Abas Aslani (@AbasAslani) December 12, 2020