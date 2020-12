Click away οδηγίες: Βήμα – βήμα η διαδικασία, τι ισχύει για καταστήματα που δεν έχουν e-shop

Click away οδηγίες: Με αυστηρούς όρους αλλά και με πρωτόγνωρους τρόπους όπως το click away, θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τομείς της οικονομικής δραστηριότητας από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021. Για το λιανεμπόριο, δίδεται η δυνατότητα στα καταστήματα που έχουν είσοδο σε δρόμο να λειτουργήσουν με την μέθοδο click away. Δεν επιτρέπεται το click away για καταστήματα που δεν έχουν πρόσβαση στο δρόμο, στα εμπορικά κέντρα και στα malls.

Αναλυτικά η διαδικασία:

Οι αγορές θα γίνονται μόνο μέσω προαγοράς είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά.

Η επιχείρηση καταχωρεί την παραγγελία και αποστέλλει στον πελάτη είτε τιμολόγιο, είτε μήνυμα, που θα φέρει τα εξής στοιχεία: Επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ, Χρονικό διάστημα παραλαβής.

Δεν θα επιτρέπεται η ανταλλαγή χρημάτων και οι πληρωμές θα γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών με POS.

Η παραλαβή θα γίνεται αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος και μετά από ραντεβού και από ένα και μόνο άτομο.

Ισχύει ο κανόνας της απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των πελατών ενώ έξω από το κατάστημα μπορούν να βρίσκονται έως 9 άτομα παρόντα.

Για να μεταβούν στα καταστήματα για να παραλάβουν τα προϊόντα με click away οι καταναλωτές θα πρέπει να στείλουν μήνυμα με τον αριθμό 2 στο 13033.

Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη απόδειξη προαγοράς από τον προμηθευτή.

Click away: Πώς θα κάνουν τις συναλλαγές τους τα καταστήματα που δεν έχουν e-shop

Δωρεάν θα είναι τα μηνύματα για τους καταστηματάρχες που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης σε συνέντευξή του το Σάββατο στο Open, εξηγώντας τη λειτουργία της παραγγελίας μέσω click away.

Ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις παραγγελίες μέσω click away.

Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν e-shop θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μετεξέλιξη της ειδικής πλατφόρμας e-katanalotis που θα είναι σε ισχύ από Δευτέρα, στην οποία επίσης από Δευτέρα, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν εκτός από τις τιμές προϊόντων σούπερ μάρκετ και τις τιμές καυσίμων.

Σε ό,τι αφορά στα SMS για τους εμπόρους χωρίς ηλεκτρονικό κατάστημα, η πλατφόρμα του υπουργείου θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος για την επικοινωνία μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου.

Θα στέλνει ο καταναλωτής ένα μήνυμα με τον αριθμό παραγγελίας, θα στέλνει και ο έμπορος αντίστοιχα. Θα ταυτοποιείται ο αριθμός παραγγελίας και μέσω της πλατφόρμας θα πηγαίνει στον καταναλωτή το sms για να μετακινηθεί και να παραλάβει το εμπόρευμα που έχει παραγγείλει. Οπότε, το SMS που θα έπρεπε να στείλει η επιχείρηση στον πελάτη θα είναι δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis.

Όσον αφορά στις μετακινήσεις τόνισε ότι για να παραλάβουμε την παραγγελία μας θα μπορούμε να κινούμαστε εντός της ίδιας περιφέρειας.

Για το άνοιγμα των επιχειρήσεων μανικιούρ-πεντικιούρ ανέφερε: «Τα εξετάζουμε όλα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί η εβδομάδα και αν θα μας επιτραπεί να πάρουμε αποφάσεις», ενώ για τα βιβλιοπωλεία υπογράμμισε ότι «ανοίγουν μόνο βιβλιοπωλεία, όχι χαρτοπωλεία. Θα πωλούνται από κοντά μόνο βιβλία, αν θέλουμε κάτι άλλο το παραγγέλνουμε ηλεκτρονικά».

Τα πρόστιμα

Επιχείρηση που θα αποδεικνύεται στους ελέγχους ότι έχει ανοίξει και έχει βάλει μέσα στο κατάστημα πελάτη θα έχει πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 και αναστολή από 15 έως 90 ημέρες ανάλογα με τα τετραγωνικά. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς το click away μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε επιχειρήσεις με είσοδο στο δρόμο. Κατά συνέπεια mall, κλειστά εμπορικά κέντρα και επιχειρήσεις που συστεγάζονται σε κτήρια και δεν έχουν ξεχωριστή είσοδο σε δημόσιο δρόμο δεν θα ανοίξουν με click away.

H απόσταση έξω από τα καταστήματα πρέπει να είναι 2 μέτρα το ελάχιστο.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να λειτουργήσουν με «click away» νοούνται ως παραμένουσες κλειστές με κρατική εντολή και θα λαμβάνουν τα μέτρα που ελάμβαναν ως απολύτως κλειστές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης προειδοποίησε επίσης ότι εάν υπάρξουν εικόνες συνωστισμού ή καταστρατηγηθούν από κάποιους για να δημιουργηθεί μεγάλη προσέλευση τότε θα αποσύρουμε τη ρύθμιση αυτή.

Τι ισχύει για τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία

Από την προσεχή Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 ανοίγουν ξανά και τα κομμωτήρια σε όλη τη χώρα. Προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το μεγάλο όγκο των πελατών, δίνεται η δυνατότητα για λειτουργία με διευρυμένο ωράριο από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Θα λειτουργήσουν αποκλειστικά με ραντεβού, προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου δίνεται και στα βιβλιοπωλεία που επίσης ανοιγουν τη Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Θεσπίστηκε ανώτατο όριο 4 πελατών σε καταστήματα έως 100 τ.μ. ή ενός πελάτη ανά 15 τ.μ. για καταστήματα άνω των 100 τ.μ.