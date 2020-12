32 δισ. για την Ελλάδα – Ταμείο Ανάκαμψης: Ανοίγει ο δρόμος για το σπουδαίο πακέτο

32 δισ. για την Ελλάδα – Ταμείο Ανάκαμψης: Οι ηγέτες στην ΕΕ μπορεί για ακόμα μία φορά να έδειξαν διστακτικοί απέναντι στην Τουρκία, ωστόσο κατάφεραν να συμφωνήσουν για το Ταμείο Ανάκαμψης και πλέον να ανοίγει ο δρόμος για να ξεκλειδώσουν τα 32 δισ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα. Η χώρα μας αναμένει 22,5 δισ. ευρώ υπό τη μορφή επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων και 9,4 δισ. σε δάνεια. Μάλιστα στη Σύνοδο ξεπεράστηκαν τα εμπόδια που είχαν μπει από Ουγγαρία και Πολωνία και τελικά η συμφωνία έγινε δεκτή και από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να προχωρήσει με ένα τεράστιο πακέτο ανάκαμψης από την οικονομική συρρίκνωση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με το σχόλιο «η Ευρωπαϊκή Ενωση προχωρά!», ενώ συνεχάρη και τη γερμανική προεδρία για τη συμβολή της στο ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται πως το Ταμείο Ανάκαμψης είχε μπλοκαριστεί για αρκετές εβδομάδες από Πολωνία και Ουγγαρία, οι οποίες αντιτάχθηκαν στον μηχανισμό που επιβάλλει στα κράτη – μέλη της ΕΕ να σέβονται το κράτος δικαίου ώστε να εκταμιεύονται τα απαραίτητα κεφάλαια. Για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο η γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η ίδια η Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ ανέλαβε δράση.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU

Now we can start with the implementation and build back our economies.

Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020