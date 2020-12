Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – κυρώσεις: Συμφωνία μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – κυρώσεις: Μετά από μια μακρά περίοδο εντάσεων και προκλήσεων από την μεριά της Τουρκίας και παρά τις πιέσεις Αθήνας – Λευκωσίας, οι «27» της Συνόδου Κορυφής έδωσαν τα χέρια, έπειτα από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμφώνησαν στο κείμενο συμπερασμάτων έναντι της Τουρκίας, όπως δημοσιεύει το Politico και επιβεβαίωσαν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όπως ήταν ωστόσο αναμενόμενο, πρόκειται για κυρώσεις “χάδι”! Η Ευρωπαϊκή Ενωση «καλεί την Τουρκία για υπεύθυνη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες του αγώνα κατά των δικτύων παράνομης μετανάστευσης», μετά από αίτημα της Ελλάδας. Όπως αναφέρει μάλιστα το Politico, οι αποφάσεις για κυρώσεις μεταφέρονται για τον Μάρτιο, με την έκθεση του Ζοζέπ Μπορέλ για την εκτίμηση της κατάστασης στην «ευρύτερη περιοχή». O όρος «ευρύτερη περιοχή» είναι μία από τις αλλαγές στο τρίτο προσχέδιο συμπερασμάτων που καταρτίστηκε μετά τα μεσάνυχτα, αντικαθιστώντας την φράση «Ανατολική Μεσόγειος».

Επίσης, «το Ευρωπαϊκό συμβούλιο υποστηρίζει την ταχεία επανάληψη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του OHE και παραμένει πλήρως δεσμευμένο για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και αναμένει το ίδιο από την Τουρκία».

Το κείμενο για τις κυρώσεις δεν άλλαξε σημαντικά. Μικρές αλλαγές όπως αντί να αναφέρεται «έκθεση του Μπορέλ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», γίνεται λόγος για «έκθεση για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή», ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα «το αργότερο τον Μάρτιο». Επίσης, η έκθεσή του θα πρέπει να περιλαμβάνει «τη λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης» μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας – ένα σημείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εξισορροπεί τη σκληρότερη γλώσσα προς την Άγκυρα για τη μετανάστευση και την Κύπρο, σύμφωνα με το Politico.

