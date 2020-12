Αλβανία – νεκρός 25χρονος: Άγρια επεισόδια μετά τον θάνατο νεαρού από αστυνομικά πυρά

Αλβανία – νεκρός 25χρονος: Εκατοντάδες πολίτες αψήφησαν τη βροχή και την κυβερνητική απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 10 ατόμων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, στην Αλβανία, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών της χώρας, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός 25χρονου άνδρα από την αστυνομία. Τουλάχιστον εννέα αστυνομικοί, ένας διαδηλωτής και ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίων, στην προσπάθεια των διαδηλωτών να εισέλθουν στο κτήριο του υπουργείου Εσωτερικών. Την Τρίτη, ο Κλόντιαν Ράσα πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας απαγόρευσης κυκλοφορίας που ισχύει στη χώρα, επειδή δεν απάντησε στις εκκλήσεις της αστυνομίας να σταματήσει για έλεγχο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Sander Llesaj, δήλωσε ότι η αστυνομία ερευνά τον τρόπο με τον οποίο συνέβη το περιστατικό. Οι αρχικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια κατά μήκος της λεωφόρου στην οποία βρίσκεται το γραφείο του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, στα Τίρανα. Φωνάζοντας «Ράμα φύγε» οι διαδηλωτές -οι περισσότεροι από τους οποίους δεν φορούσαν μάσκες- έβαλαν φωτιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το κεντρικό κυβερνητικό κτήριο και στη συνέχεια το κατέστρεψαν.

Hundreds of young protestors gathered tonight in Tirana burning down the Christmas tree at the PM office in Albania 🇦🇱, after a 25 year old man was shot dead by the police for not respecting the Covid19 curfew. pic.twitter.com/STFmD8TdbS — kos_data (@kos_data) December 9, 2020

Οι φίλοι του 25χρονου Κλόντιαν Ράσα ζητούν να λογοδοτήσουν οι αστυνομικοί. Η αδερφή του, Σιμπόρα, είπε σε έναν τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, ότι ο Ράσα είχε πάει να αγοράσει τσιγάρα στις 01.45 π.μ. και πυροβολήθηκε κοντά στην είσοδο του σπιτιού του από αστυνομικούς που τον ακολούθησαν. Οι αλβανικές αρχές έχουν επιβάλει διάφορα μέτρα για την ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού, όπως μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, απαγόρευσης των συγκεντρώσεων, υποχρεωτικής χρήσης μάσκας καθώς και ολονύκτιας απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Οι διαδηλωτές ανέφεραν ότι η συγκέντρωση δεν ήταν πολιτική, ωστόσο κάποιοι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης εθεάθησαν ανάμεσά τους. Τον Απρίλιο του 2021 θα διεξαχθούν κοινοβουλευτικές εκλογές στην Αλβανία.

Βολές από τον Αλβανό πρόεδρο για αύξηση της αστυνομικής βίας

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, δήλωσε ότι το περιστατικό «συγκλόνισε βαθιά» όλους στη χώρα, ωστόσο κατηγόρησε τους αξιωματούχους για την αύξηση της αστυνομικής βίας. Όπως σημείωσε, τα τελευταία δύο χρόνια κλιμακώθηκαν οι πράξεις ακραίας και μη ενδεδειγμένης βίας από την αστυνομία, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή είναι η άμεση ευθύνη των ανώτερων αξιωματούχων και των ηγετών της Αστυνομίας της Πολιτείας, καθώς και του υπουργού Εσωτερικών, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν είχαν ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για μηδενική ανοχή για τέτοιες ενέργειες».