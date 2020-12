Πρίγκιπας Χάρι ταμπλόιντ: Στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση

Πρίγκιπας Χάρι ταμπλόιντ: Ο πρίγκιπας Χάρι προσέφυγε εκ νέου στη δικαιοσύνη κατηγορώντας για συκοφαντική δυσφήμιση τον όμιλο Associated Newspapers, που εκδίδει την ταμπλόιντ Mail on Sunday, σε βάρος της οποίας έχει ήδη προσφύγει η σύζυγός του Μέγκαν, μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας Telegraph και το πρακτορείο ειδήσεων PA, η νομική ομάδα του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ κατέθεσε τον φάκελο στα τέλη Νοεμβρίου ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, σχετικά με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο από τη Mail on Sunday, την κυριακάτικη έκδοση της Daily Mail.

Όπως γράφει η Telegraph, στο εν λόγω άρθρο αναφερόταν πως ο πρίγκιπας Χάρι δεν είχε πλέον επαφές με το Βασιλικό Ναυτικό (Royal Marines) από τότε που αποσύρθηκε από τη βασιλική οικογένεια τον περασμένο Απρίλιο. Ο Χάρι είχε πάντα στενές σχέσεις με τον στρατό, έχοντας υπηρετήσει 10 χρόνια και πραγματοποιήσει διάφορες αποστολές στο Αφγανιστάν. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Μαρκλ, η σύζυγος του Χάρι, έχει προσφύγει ήδη κατά του ομίλου Associated Newspapers, κατηγορώντας τον ότι παραβίασε την προσωπική ζωή της δημοσιεύοντας αποσπάσματα από μια επιστολή προς τον πατέρα της Τόμας Μαρκλ, τον Αύγουστο του 2018. Ο Χάρι, έκτος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, έχει καταγγείλει επανειλημμένως την πίεση των ΜΜΕ στο ζευγάρι, την οποία ανέδειξε ως βασική αιτία για την απόσυρσή τους από τη βασιλική οικογένεια.