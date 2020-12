90χρονη Βρετανίδα εμβόλιο: Το ιδιαίτερο μπλουζάκι, ο Σαίξπηρ και τα δάκρυα του υπουργού

90χρονη Βρετανίδα εμβόλιο: Επιτέλους θα περάσω χρόνο με φίλους και συγγενείς, μετά από έναν χρόνο κυρίως μόνη μου, είπε η Μάργκαρετ Κίναν, η 90χρονη που καταγράφεται ως ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που έκανε το εμβόλιο της Pfizer. Με την προσοχή του πλανήτη επάνω της, την Τρίτη το πρωί η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν έγινε η πρώτη που πήρε δόση του εμβολίου της Pfizer/BioNTech κατά της covid-19 μετά την έγκρισή του για χρήση από τις αρμόδιες Αρχές. Η Κίναν σχολίασε χαρακτηριστικά ότι ήταν το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων, καθώς την επόμενη εβδομάδα κλείνει τα 91.

«Νιώθω πολύ προνομιακά, να είμαι η πρώτη που εμβολιάζεται για την covid-19, είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να έχω ζητήσει, γιατί σημαίνει ότι τελικά μπορώ να κοιτάξω μπροστά και να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου την επόμενη χρονιά, μετά από ένα έτος το οποίο πέρασα μόνη μου στη μεγαλύτερη διάρκειά του», όπως είπε. «Η συμβουλή μου προς όσους τους προσφέρουν το εμβόλιο είναι να το πάρουν», συνέχισε, «αν μπορώ εγώ στα 90 τότε μπορείτε κι εσείς».

Μάλιστα, όλοι μιλούν για το απίθανο μπλουζάκι που αποφάσισε να φορέσει κατά τον εμβολιασμό της, που τράβηξε την προσοχή. Η συμπαθέστατη γιαγιά επέλεξε ένα χριστουγεννιάτικο t-shirt σε γαλάζιο χρώμα με έναν πιγκουίνο, που γράφει «Merry Christmas». Οι πιο παρατηρητικοί βρήκαν αμέσως ότι πρόκειται για μπλουζάκι του Νοσοκομείου του Κόβεντρι με φιλανθρωπικό σκοπό. Κοστίζει 8 λίρες και είναι διαθέσιμο μόνο εντός Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν μια ευχάριστη νότα με μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον, ενώ η απίθανη 90χρονη έκανε τους πάντες να χαμογελάσουν και να την χειροκροτήσουν.

BREAKING: The UK's mass vaccination programme against Covid-19 has begun.

90-year-old Margaret Keenan is the first person to receive the Pfizer/BioNTech vaccine.

More on #BBCBreakfast and here: https://t.co/uHArc9LQVJ pic.twitter.com/ecxdeGRHfz

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) December 8, 2020