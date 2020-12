Sex shop κορονοϊός: Του… δίνουν και καταλαβαίνει στη Θεσσαλονίκη

Sex shop κορονοϊός: Θεαματική αύξηση παρουσιάζουν οι πωλήσεις των sex shops στην Θεσσαλονίκη, με κάποιους πελάτες να είναι τόσο ασυγκράτητοι που να θέλουν την ίδια μέρα τις παραγγελίες τους. Κατά την διάρκεια του lockdown οι online αγορές έχουν αυξηθεί σημαντικά, όμως τίποτα δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που γίνεται με τα sex shops, τα οποία κυριολεκτικά ξεπουλάνε. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε στο site Seleo, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας στην Θεσσαλονίκη, Eros Megastores, Ραμόν Ντόκας, ο οποίος αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατεί αυτές τις μέρες στον συγκεκριμένο κλάδο επιχειρήσεων. «Όταν είσαι συνεχώς στο σπίτι, δεν μένουν και πολλά να κάνεις. Ειδικά οι νέοι άνθρωποι θα επιχειρήσουν να ασχοληθούν με το σεξουαλικό κομμάτι, είτε είναι μόνοι, είτε έχουν σύντροφο», τονίζοντας ότι και στην πρώτη καραντίνα οι πωλήσεις κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Όσον αφορά το αν οι πελάτες τη δεδομένη στιγμή αγοράζουν τα …παραδοσιακά προϊόντα ή τα πιο extreme λέει ότι «φεύγουν τα πάντα»! Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περιπτώσεις ασυγκράτητων πελατών στη Θεσσαλονίκη που καλούν το πρωί για να παραγγείλουν αυτά που έχουν βάλει στο «μάτι» και ζητούν την παράδοσή τους έως το απόγευμα. «Νόμιμοι, παράνομοι, μόνοι, όλοι θέλουν να περάσουν καλά». «Ο Δεκέμβριος ήταν πάντοτε μήνας καλών πωλήσεων, λόγω της γιορτινής διάθεσης του κόσμου. Φέτος, εν μέσω πανδημίας και εγκλεισμού, ένα παραπάνω» σημειώνει ο Ραμόν Ντόκας λέγοντας «είμαστε από τις τυχερές επιχειρήσεις, το e-shop απέδωσε καρπούς».

Η έλλειψη σεξ μπορεί να αποβεί μοιραία για την υγεία μας

Σύμφωνα με στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, χειρουργός ουρολόγος-ανδρολόγος, πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, «ακόμη και στη διάρκεια του απόλυτου lockdown, τα αιτήματα των ανδρών για μεγέθυνση πέους ήταν μακράν τα περισσότερα: Πάνω από 40% αύξηση στο αίτημα των ανδρών για μεγέθυνση του φαλλού στο δικό μας Ινστιτούτο, διαδικτυακά και τηλεφωνικά».

Το ερώτημα του κόσμου για το πώς μέσα σε μια κρίση υγειονομική, κοινωνική και οικονομική ο άνδρας ασχολείται με τον φαλλό και με το σεξ έχει απαντηθεί εδώ και αιώνες, από την ιστορική εμπειρία και από τη δαρβινική εξίσωση, που οδηγεί τον άνθρωπο να διαλέγει πάντα τον έρωτα και τη ζωή, όταν απειλείται η ζωή του. Τα ίδια στοιχεία έδειχναν θραύση σε πωλήσεις χαπιών για αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας, ενώ ανέβηκε κατά πολύ και η επισκεψιμότητα σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Κλείστε την τηλεόραση

Την καλύτερη συμβουλή δίνει η ψυχολόγος – σεξολόγος, Τζάνετ Μπρίτο, ιδίως σε όσους νιώθουν άγχος από την καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τα θέματα του COVID-19. «Ενθαρρύνω τους ασθενείς μου που είναι παντρεμένοι ή έχουν σύντροφο, να περιορίσουν την έκθεση τους στα νέα του κορονοϊού και να αφοσιωθούν στο σεξουαλικό κομμάτι της ζωής τους», λέει η Τζάνετ Μπρίτο από την Χονολουλού όπου ζει και εργάζεται, στην HuffPost.

Η σεξουαλική επαφή μειώνει τα επίπεδα των ορμονών του στρες όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό, The Journal of Health and Social Behavior. Εν τω μεταξύ, διεγείρει την παραγωγή ενδορφινών, που είναι νευροχημικά και προκαλούν με φυσικό τρόπο ένα θετικό συναίσθημα στο σώμα, παρόμοιο με αυτό που προκαλεί η χρήση της μορφίνης. Η οξυτοκίνη, που μερικές φορές ονομάζεται ορμόνη της «αγάπης», απελευθερώνεται και αυτή κατά τη διάρκεια του σεξ, της αγκαλιάς ακόμα και στο κράτημα των χεριών. Οι επιστήμονες μάλιστα, λένε ότι ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς στα θηλαστικά.

Το σεξ μία με δύο φορές την εβδομάδα μπορεί να αποτρέψει την μόλυνση από τον ιό

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Γουίλκς στην Πενσυλβάνια, μπορεί να υπάρχει σχέση μεταξύ του σεξ που γίνεται μερικές φορές την εβδομάδα και ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι έκαναν σεξ μία ή δύο φορές την εβδομάδα είχαν υψηλότερα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης Α (IgA), τα οποία είναι αντισώματα κατά της ασθένειας που βρίσκονται στις βλεννογόνους μεμβράνες των πνευμόνων, των κόλπων, του στομάχου και των εντέρων. Βρίσκονται επίσης στα υγρά που παράγουν αυτές οι μεμβράνες: σάλιο, δάκρυα και αίμα.

Τα άτομα που έκαναν σεξ μία ή δύο φορές την εβδομάδα είχαν τα υψηλότερα επίπεδα IgA, γεγονός που τους βοήθησε να αποφύγουν τα κρυολογήματα. Η ομάδα είχε 30% περισσότερη IgA από τις δύο ομάδες που είχαν λιγότερο συχνά σεξ και την ομάδα που έκανε σεξ περισσότερο από δύο φορές την εβδομάδα. Η συνεχόμενη «εξάσκηση» έχει απ’ ότι φαίνεται και τα μειονεκτήματα της. «Η ανοσοσφαιρίνη βασικά καταπολεμά τους ιούς και ενισχύει την ανοσία μας», μας λέει η Σάνον Τσάβεζ, ψυχολόγος και σεξουαλική θεραπεύτρια στο Λος Άντζελες. «Επιπλέον, η τακτική σεξουαλική δραστηριότητα είναι καλή για τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και την κυκλοφορία. Αυτές οι διεργασίες διατηρούν το σώμα σας υγιές και απελευθερώνουν τοξίνες και συγκρατούν την ένταση στο σώμα».