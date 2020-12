Δένδιας Τουρκία: Επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του για την κρίση στην Αν. Μεσόγειο

Δένδιας Τουρκία: Τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν ενόψει του επικείμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Γαλλίας συζήτησαν για την τουρκική παραβατικότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα η ανάρτηση στο Τwitter το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απαντά σε άρθρο του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει από τα κυριαρχικά δικαιώματά της στο Καστελλόριζο.

Παράλληλα, η Τουρκία αγνοώντας τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση ανήγγειλε νέα NAVTEX για στρατιωτικές ασκήσεις τη Δευτέρα σε περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης.

I spoke by phone to #France FM, @JY_LeDrian, ahead of upcoming #EU #FAC & @EUCouncil meetings. Turkish illegal actions in the #EasternMediterranean were discussed.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 5, 2020