ΗΠΑ κορονοϊός: Συγκινητική παρέλαση για τα γενέθλια 5χρονου που ορφάνεψε

ΗΠΑ κορονοϊός: Η τοπική κοινότητα σε πόλη του Τέξας αγκάλιασε ένα πεντάχρονο μέλος της που έχασε και τους δυο του γονείς φέτος από τον κορωνοϊό, χαρίζοντάς του μια παρέλαση οχημάτων για τα μάτια του μόνο, για τα πέμπτα του γενέθλια. Ο Ραϊδέν Γκονσάλες έχασε μέσα σε τρεις μήνες και τη μητέρα και τον πατέρα του λόγω Covid-19, και η υπόλοιπη οικογένειά του σκέφθηκε να του ετοιμάσει μια έκπληξη για τα γενέθλιά του ώστε να ξεχαστεί για λίγο από την οικογενειακή τραγωδία. Οργάνωσε μια παρέλαση από διάφορα οχήματα όπως περιπολικά και πυροσβεστικά, για να φτιάξει στο νήπιο το κέφι του.

Ωστόσο όταν έγινε γνωστή η πρόθεση της οικογένειας Γκονσάλες, η τοπική κοινότητα αγκάλιασε την προσπάθεια και μετέτρεψε τη μικρή παρέλαση σε μεγάλο γεγονός για όλη την πόλη, με μια ατέλειωτη παρέλαση με κορναρίσματα μπροστά στον μικρό Ραϊδέν και με συμμετοχή-έκπληξη και του… Αη Βασίλη μετά της συζύγου του! Μέχρι και… δεινόσαυροι παρέλασαν στους δρόμους της πόλης για το άτυχο αγόρι, καθώς όλοι έβαλαν τα δυνατά τους για να τον κάνουν να χαμογελάσει. Επίσης ο 5χρονος πλημμύρισε με δώρα, που ο ίδιος θέλει να δώσει και σε άλλα παιδιά, κάτι που θα γίνει μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων. Πάντως το πυροσβεστικό αυτοκινητάκι που του χάρισαν μάλλον θα το κρατήσει…

A Texas boy whose mother and father both died from COVID-19 celebrated his fifth birthday with a drive-by parade that featured fire trucks, dinosaurs and even Santa and Mrs. Claus. https://t.co/NNhtOm3REN pic.twitter.com/YTwcWUgErf

— ABC News (@ABC) December 2, 2020