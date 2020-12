Harrods Λονδίνο: Πλήθος χωρίς μάσκα και αποστάσεις, σκέτο χάος

Harrods Λονδίνο: Απίστευτος συνωστισμός σημειώθηκε έξω από τα Harrods στο Λονδίνο, το Σάββατο, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι. Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα, άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν έξω από το πολυτελές πολυκατάστημα, με τις εικόνες να θυμίζουν την προ-Covid εποχή. Πλήθος κόσμου φαίνεται πως αγνόησε τα μέτρα για τον κορωνοϊό και χωρίς μάσκες και αποστάσεις περίμεναν έξω από τα Harrods.

Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο και όπως μεταδίδει η Mirror προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις, λόγω της παραβίασης των μέτρων.

Παρόμοιες ήταν και οι εικόνες, την πρώτη ημέρας άρσης των μέτρων στη Βρετανία, όπου πολίτες σχημάτισαν ουρές έξω από καταστήματα. Μάλιστα, όπως μεταδίδει η «Mirror», η «έκρηξη» δραστηριότητας ονομάστηκε «Wild Wednesday», καθώς αγοραστές ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Witnesses claim there was a "stampede" and a "huge fight" as hundreds of young people gathered outside Harrods in Knightsbridge

