Τζορτζ Κλούνεϊ κούρεμα: «Ανοίγεις την μηχανή, πατάς το κουμπί και ξεκινάς»

Τζορτζ Κλούνεϊ κούρεμα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μόλις απέδειξε ότι μπορεί να κουρευτεί μόνος του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες – ακόμη και κατά την διάρκεια μιας ζωντανής τηλεοπτικής εμφάνισης. Ο διάσημος ηθοποιός- που πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία του Netflix «Τhe Midnight Sky»- αποκάλυψε πρόσφατα ότι κόβει τα μαλλιά του με την συσκευή Flowbee της δεκαετίας του 1980 εδώ και «25 χρόνια». Έτσι, κατά την διάρκεια μιας εμφάνισης στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», ο οικοδεσπότης έβγαλε μια τέτοια συσκευή, ώστε ο 59χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ να δείξει τις ικανότητές του.

Actor/director George Clooney tells @thattracysmith that he's been cutting his own hair for years – by using the Flowbee haircutting machine https://t.co/SWYT8pFC8h pic.twitter.com/bKepm5LQCM

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) November 29, 2020