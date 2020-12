Τσιτσιπάς Harrods: Σάλος με την ανάρτηση του τενίστα

Τσιτσιπάς Harrods: Θύελλα αντιδράσεων αλλά και σχολίων γεμάτων χιούμορ έχει προκαλέσει η ανάρτηση στο twitter του διεθνούς τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά ότι είναι καιρός -επιτέλους να ανοίξει ένα Harrods στην Ελλάδα. Μιλάμε για το πολυτελέστερο πολυκατάστημα του Λονδίνου και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου που έχει κυρίως είδη πολυτελείας. Η επιθυμία του ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στους χιλιάδες θαυμαστές του κυρίως από την Ελλάδα, τη στιγμή μάλιστα που η κοινωνία δοκιμάζεται υγιεονομικά, οικονομικά και κοινωνικά. Βέβαια ο Τσιτσιπάς δε ζει διαρκώς στην Ελλάδα οπότε μάλλον είναι μακριά από το πρόβλημα, ή έρχεται μόνο για …ψώνια, αφού εδώ δε γίνονται – ανάμεσα και σε άλλα- και διεθνή τουρνουά.

Ο διεθνούς φήμης τενίστας, που έχει κάνει την Ελλάδα υπερήφανη τα τελευταία χρόνια με τις εμφανίσεις του, έκανε ένα tweet που για τους περισσότερους θεωρήθηκε προκλητικό, στο οποίο γράφει επακριβώς: “Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα’.

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.

