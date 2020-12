Βρετανία κορονοϊός: Ορδές καταναλωτών έξω από τα Primark

Βρετανία κορονοϊός: Ορδές καταναλωτών σχηματίστηκαν για ώρες έξω από υποκαταστήματα της αλυσίδας Primark στη Βρετανία. Ιδιαίτερα σε αυτά που διεύρυναν το ωράριό τους για να ικανοποιήσουν την καταναλωτική ζήτηση ενόψει των Χριστουγέννων.

Οι Βρετανοί «στοιβάζονται» ο ένας πάνω στον άλλον έξω από τα καταστήματα, δημιουργώντας φόβους για ένα «δεύτερο lockdown» που θα πυροδοτήσει η διασπορά του κορονοϊού. Οι ουρές σχηματίστηκαν σε 24ωρα καταστήματα από το Τράφορντ στο Γκέιτσιντ και το Μπέρμινχαμ, μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων, προκαλώντας έντονη οργή. Η παράταση του ωραρίου λειτουργίας για τα 11 καταστήματα είναι προσωρινή, σύμφωνα με την εταιρεία. Καταναλωτές εθεάθησαν να βγαίνουν από το κατάστημα ακόμη και μεταμεσονύκτιες ώρες.

Όπως γράφει η Mirror, οι αγοραστές ανέφεραν ότι περίμεναν για έως και δύο ώρες. Μέσα στη νύχτα στο εμπορικό κέντρο του Τράφορντ, για να εισέλθουν στο κατάστημα. Το ίδιο συνέβη και στο Μάντσεστερ. Με έναν καταναλωτή να δηλώνει ότι βίωσε την εμπειρία του «οργανωμένου χάους». Η δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας των καταστημάτων ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια περιορισμού του συνωστισμού και μείωσης του κινδύνου μετάδοσης του κορονοϊού σε καταστήματα.

I'm confused… What is worth queueing at 6am for in Primark?! pic.twitter.com/SHEbCU6j4M

— Andy ✌🏻 (@andydrww) December 2, 2020