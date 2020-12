Εβραίος γιατρός – ναζί ασθενής: «Μη με αφήσεις να πεθάνω, γιατρέ»

Εβραίος γιατρός – ναζί ασθενής: «Όλοι μας ξέραμε ακριβώς τι σκέφτεται για μας»: ο εβραίος εντατικολόγος Τέιλορ Νίκολς, ο οποίος εργάζεται σε νοσοκομείο της Καλιφόρνιας, προκάλεσε συγκίνηση αφηγούμενος, μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, πως φρόντισε με τη συνεργασία μιας μαύρης νοσηλεύτριας κι ενός ασιατικής καταγωγής τεχνικού ιατρικών μηχανημάτων ασθενή με οξύ αναπνευστικό πρόβλημα που όλο του το σώμα ήταν καλυμμένο από ναζιστικά τατουάζ. Στα μέσα Νοεμβρίου, «τον διακόμισε ασθενοφόρο, με δυσκολία στην αναπνοή (…). Έμοιαζε άρρωστος. Να αισθάνεται άβολα. Να είναι τρομαγμένος. Όταν τον βάλαμε στο φορείο και του βγάλαμε το πουκάμισο για να του περάσουμε τη ρόμπα για τους ασθενείς του νοσοκομείου, είδαμε όλοι μας πως είχε πολλά ναζιστικά τατουάζ», ανέφερε στην πρώτη από τις 17 αναρτήσεις του στο Twitter για το περιστατικό ο Δρ. Νίκολς, που εργάζεται στο νοσοκομείο Mercy San Juan, στο Σακραμέντο, στη βόρεια Καλιφόρνια.

Ο άνδρας ήταν «γεροδεμένος», αλλά «μεγαλύτερος» σε ηλικία, τοξικομανής, σχεδόν χωρίς καθόλου δόντια πια, εξαιτίας της μεθαμφεταμίνης. Είχε μια «σβάστικα χτυπημένη περήφανα στο στήθος» αλλά και «τατουάζ των SS» που κάλυπτε το πουκάμισο, συνέχισε ο γιατρός. «Μη με αφήσεις να πεθάνω, γιατρέ», είπε ο άνδρας, το όνομα του οποίου ο Νίκολς λέει πως δεν θυμάται καν. «Η ομάδα μας ήταν ένας εβραίος γιατρός, μια μαύρη νοσηλεύτρια κι ένας ασιατικής καταγωγής τεχνολόγος μηχανημάτων υποστήριξης της αναπνοής. Όλοι μας είδαμε. Τα σύμβολα του μίσους πάνω στο σώμα του, που ανακοίνωναν, ανοιχτά και περήφανα, τις απόψεις του. Ξέραμε όλοι μας ακριβώς τι σκέφτεται για εμάς. Πόση αξία δίνει στις ζωές μας. Κι όμως, ήμασταν εκεί, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να του δώσουμε μια ευκαιρία να επιβιώσει», τόνισε ο εντατικολόγος, διευκρινίζοντας πως τελικά αναγκάστηκε να προχωρήσει στη διασωλήνωση του ασθενούς.

He came in by ambulance short of breath. Already on CPAP by EMS. Still, he was clearly working hard to breathe. He looked sick. Uncomfortable. Scared.

As we got him over to the gurney and his shirt off to switch a a hospital gown, we all noticed the number of Nazi tattoos. 1/

