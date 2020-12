Έκρηξη στο Μπρίστολ: Αναφορές για νεκρό και τραυματίες

Έκρηξη στο Μπρίστολ: Μια μεγάλη έκρηξη σε μια αποθήκη που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης κοντά στο Μπρίστολ. Ο τοπικός δημοσιογράφος Jawad Burhan έγραψε στο Twitter: «Έκρηξη συνέβη πριν από 10 λεπτά στην περιοχή του Μπρίστολ AVONMOUTH – πληροφορίες για 1 θάνατο και 2 αγνοούμενους».

⛔️Breaking news: Explosion happened 10 minutes ago in Bristol AVONMOUTH area and information about 1 death and 2 missing people #uk #bbc #uk #Trending #bristol_explosion

Η τοπική Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διάσωσης αναφέρει ότι υπήρξαν πολλά «θύματα» μετά το «σοβαρό περιστατικό» στην περιοχή Avonmouth κοντά στο Μπρίστολ. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε στη MailOnline ότι προκλήθηκαν αρκετές εστίες φωτιάς από την έκρηξη στο King Weston Lane.

Τουλάχιστον 10 ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή, ενώ διέκοψε τη λειτουργία του ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρίσκεται κοντά στο σημείο της έκρηξης. Η έκρηξη σημειώθηκε σε τοποθεσία κοντά στις αποβάθρες και στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Avonmouth.

Μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε έναν «πολύ δυνατό θόρυβο» ο οποίος «έσεισε τα κτίρια».

BREAKING: Emergency crews are dealing with a large explosion at a warehouse in Avonmouth, near Bristol. There are reports of casualties.

More on this breaking story: https://t.co/NqLoT7q2Vj pic.twitter.com/u5C0lS2Fmi

