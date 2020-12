Πλαστά εμβόλια κορονοϊός: Συναγερμός στην Interpol

Πλαστά εμβόλια κορονοϊός: Η Interpol προειδοποιεί ότι δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος είναι πιθανόν να βάλουν στόχο τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, καθώς και ότι θα επιδιώξουν να πουλήσουν πλαστά εμβόλια. Η Interpol εξέδωσε σήμερα παγκόσμιο συναγερμό προς τις 194 χώρες μέλη, προειδοποιώντας τις να προετοιμασθούν για επιθέσεις δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος στα εμβόλια, επιθέσεις τόσο φυσικές, όσο και online.

«Καθώς οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται για την διανομή των εμβολίων, εγκληματικές οργανώσεις σχεδιάζουν να διεισδύσουν και να διαταράξουν τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Τα εγκληματικά δίκτυα θα στοχεύσουν επίσης ανυποψίαστους πολίτες μέσω πλαστών ιστότοπων και ψευδών θεραπειών, θέτοντας σε σημαντικό κίνδυνο την υγεία τους, ακόμη και για την ζωή τους», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας της Interpol Γιούργκεν Στοκ.

Νωρίτερα, το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ενέκρινε εμβόλιο κατά του κορoνοϊού, ανοίγοντας το δρόμο για μαζικούς εμβολιασμούς με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech. Η έγκριση αφορά σε εμβολιασμό των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη Βρετανία από την επόμενη εβδομάδα. Το εμβόλιο εγκρίθηκε για επείγουσα χρήση από τη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA), εν αναμονή των αντίστοιχων αποφάσεων του FDA στις ΗΠΑ και ΕΜΑ στην Ευρώπη.

«Φανταστικό» χαρακτήρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός το γεγονός ότι η Βρετανία ενέκρινε σήμερα το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech κατά του κορονοϊού, ενώ πρόσθεσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη χώρα από την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνσον επεσήμανε ότι «η προστασία από τα εμβόλια τελικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία». Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα για να μιλήσει για τα εμβόλια κατά του covid-19.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)

