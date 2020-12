Μέρκελ – σύζυγος: Η επική ατάκα της καγκελαρίου για το πλυντήριο

Μέρκελ – σύζυγος: Μια διαφορετική Ανγκελα Μέρκελ είδαν οι τηλεθεατές από τη συχνότητα της Deutsche Welle. Στο πλαίσιο ενός φόρουμ για την ψηφιακή διακυβέρνηση, η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί έξυπνες τεχνολογίες και η καγκελάριος της Γερμανίας έδωσε χαμογελώντας μια σπαρταριστή απάντηση.

Δημοσιογράφος: Τι είδους έξυπνες συσκευές έχετε στο σπίτι; Πότε ανάβει το πλυντήριό σας;

Μέρκελ: Για να είμαι ειλικρινής, ο σύζυγός μου ασχολείται με αυτά. Συνήθως το ανάβει…

Δημοσιογράφος: Το βράδυ ελπίζω…

Μέρκελ: Ειλικρινά, για να το βάλω το βράδυ θέλω πιο χοντρούς τοίχους στο σπίτι, για να μην ακούω το θόρυβο συνέχεια.

Το βίντεο της Deutsche Welle:

