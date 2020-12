Ενημέρωση για τον κορονοϊό: Μήνυμα θα στείλει ο ΠΟΥ

Ενημέρωση για τον κορονοϊό: Από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του Υπουργείου Υγείας για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας. Στην ενημέρωση θα συμμετέχει με μήνυμά του, ο Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Dr Χανς Κλούγκε. Οι εξελίξεις με τα εμβόλια που τελούν υπό έγκριση και οι προσπάθειες ανάσχεσης της πανδημίας αναμένεται να απασχολήσουν τους συμμετέχοντες στην ενημέρωση.

Το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και BioNTech κατά του κορονοϊού έλαβε σήμερα έγκριση για χρήση στη Βρετανία και η χορήγησή του θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα. «Η κυβέρνηση δέχθηκε τη σύσταση της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) να εγκρίνει το εμβόλιο τωνPfizer/BioNTech για χρήση», ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας. «Αυτό έρχεται μετά από μήνες αυστηρών κλινικών δοκιμών και διεξοδική ανάλυση των δεδομένων από ειδικούς του MHRA που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εμβόλιο πληροί τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης τις τελευταίες συμβουλές της για τις ομάδες προτεραιότητας για την λήψη του εμβολίου, συμπεριλαμβανομένων των ενοίκων σε κέντρα φροντίδας, του προσωπικού υγείας και περίθαλψης, των ηλικιωμένων και των κλινικά ευάλωτων».

O επικεφαλής της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά έκανε λόγο σήμερα για «μια ιστορική στιγμή στη μάχη κατά του covid-19», μετά την ανακοίνωση ότι το εμβόλιο που ανέπτυξε η εταιρεία μαζί με τη γερμανική BioNTech εξασφάλισε έγκριση για χρήση στη Βρετανία. Και συνεχίζει λέγοντας, ότι «καθώς αναμένουμε περαιτέρω εγκρίσεις επικεντρωνόμαστε στην ασφαλή διανομή ενός εμβολίου υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Με χιλιάδες ανθρώπους να μολύνονται, κάθε μέρα έχει σημασία στη συλλογική προσπάθεια για να τερματιστεί αυτή η καταστροφική πανδημία». Πρόκειται για την πρώτη έγκριση παγκοσμίως εμβολίου κατά του νέου κορoνοϊού.

«Η άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που οι πολίτες εκτός των κλινικών δοκιμών θα έχουν την ευκαιρία να εμβολιαστούν κατά της Covid-19», δηλώνει ο Ουγκούρ Σαΐν, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της BioNTech. «Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μειώσει τον αριθμό των ανθρώπων στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου που νοσηλεύεται. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατόπιν έγκρισης στα άτομα που το χρειάζονται. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε ρυθμιστικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο είναι το αποτέλεσμα ενός επιστημονικά αυστηρού και εξαιρετικά ηθικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης», καταλήγει ο Δρ. Σαΐν.

Historic day! In the U.K., we received the 1st regulatory authorization of @Pfizer and @BioNTech_Group’s #COVID19 vaccine. I applaud @MHRAgovuk for its swift & thorough review of our vaccine data & grateful for the trust they have placed in our science. https://t.co/GKhEq8bGW2

— AlbertBourla (@AlbertBourla) December 2, 2020