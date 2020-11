Δέσποινα Βανδή ινστα: Έφτιαξε κουραμπιέδες χορεύοντας στην κουζίνα της

Δέσποινα Βανδή ινστα: Είναι γνωστό πως η Δέσποινα Βανδή λατρεύει τη μαγειρική. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, μπαίνει στην κουζίνα για να φτιάξει τα χριστουγεννιάτικα γλυκά της οικογένειας.

Η τραγουδίστρια, παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της βρήκε χρόνο για να φτιάξει κουραμπιέδες. Όπως θα δείτε στο βίντεο η Δέσποινα Βανδή φορώντας τις πιτζάμες της ακολούθησε πιστά τη συνταγή ενώ παράλληλα χόρευε το… All I Want For Christmas.

Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram το στιγμιότυπο και έγραψε: «Και κάπως έτσι μας βρήκε το πνεύμα των Χριστουγέννων φέτος».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε και το αποτέλεσμα των λαχταριστών κουραμπιέδων της στη συνέχεια με μία φωτογραφία που ανήρτησε σε instastory!