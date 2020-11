Τζεν Ψάκι – Μπάιντεν: Ποια είναι η ομογενής από τη Μεσσηνία που εμπιστεύεται ο νεοεκλογείς πρόεδρος

Τζεν Ψάκι – Μπάιντεν: Η ελληνικής καταγωγής 42χρονη Τζεν Ψάκι (Jen Psaki) αναμένεται να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου στη νέα προεδρία του Τζο Μπάιντεν, όπως αναφέρει η Independent. Με αυτή του την κίνηση ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ δείχνει για άλλη μία φορά την εμπιστοσύνη του στη γυναικεία δύναμη, καθώς η πολιτική σύμβουλος Ψάκι είναι μία από τις επτά γυναίκες που θα κατέχουν τις ανώτερες θέσεις στην ομάδα επικοινωνίας, κάτι που σημαίνει πως για πρώτη φορά, όλα τα άτομα που θα είναι επιφορτισμένα με το απαιτητικό έργο να επικοινωνούν τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, θα είναι γυναίκες.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να εργάζομαι ξανά για τον Τζο Μπάιντεν, έναν άνδρα που εκπροσώπησα τα χρόνια της κυβέρνησης Ομπάμα-Μπάιντεν και παρακολούθησα να συμβάλει καίρια στην οικονομική ανάκαμψη και στην ανοικοδόμηση των σχέσεών μας με τους εταίρους μας, αλλά και να εμποτίζει με ενσυναίσθηση και ανθρωπιά κάθε σύσκεψη στην οποία ήμουν παρούσα» έγραψε σε ανάρτησή της η Τζεν Ψάκι μετά την ανακοίνωση για τη νέα της θέση.

Honored to work again for @JoeBiden , a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in.

Η Ψάκι κατάγεται από τη Μεσσηνία, ενώ γεννήθηκε το 1978 στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Οι γονείς της είναι η Eileen D. Medvey και ο Δημήτρης Ψάκης. Ο πατέρας της ασχολήθηκε με την αγορά των ακινήτων και ήταν ιδιοκτήτης 2 εταιριών πριν συνταξιοδοτηθεί. Η Τζένιφερ φοίτησε στο Κολέγιο William & Mary, από όπου και αποφοίτησε το 2001. Από νωρίς ξεκίνησε να ενδιαφέρεται για την πολιτική και, στα 23 της μόλις χρόνια, άρχισε να αναλαμβάνει τη δυναμική προώθηση υποψηφίων Γερουσιαστών. Το 2008, ανέλαβε εκπρόσωπος Τύπου της περιοδείας του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αναγνώρισε τις ικανότητές της και δε δίστασε να την προάγει σε υπεύθυνη επικοινωνίας του, το 2009. Από το 2015 και έως το τέλος της θητείας του Ομπάμα των Αμερικανών, ήταν η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Όταν, πια, στην εξουσία ανέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τζεν Ψάκι ξεκίνησε να εργάζεται ως πολιτική ανταποκρίτρια του CNN. Δε έχασε την επαφή της με τους Δημοκρατικούς, όμως. Έτσι, αμέσως μπήκε στην προεκλογική ομάδα των Μπάιντεν – Χάρις και, τώρα, βρίσκεται στη σημαντικότερη θέση της καριέρας της.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020