Τραμπ γκολφ: Έχασε και… ξέσπασε (video)

Τραμπ γκολφ: Mετά την ήττα στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε στο αγαπημένο του άθλημα δεν τα κατάφερε ανήμερα, μάλιστα, της Γιορτής των Ευχαριστιών, χάνοντας την ψυχραιμία του και ξεσπώντας σε βρισιές. Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε φανερά απογοητευμένος στη διάρκεια μιας παρτίδας γκολφ, που έπαιξε σε γήπεδο γκολφ στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια. Στο βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, ο Τραμπ διακρίνεται να κάνει προθέρμανση με το μπαστούνι του – κάτι που μάλλον δεν τον ωφέλησε ιδιαίτερα, αφού το μπαλάκι που χτύπησε λίγο αργότερα κατέληξε στη διπλανή λίμνη, αρκετά μακριά από τον στόχο του.

Μισώ αυτή τη γ@μ…ένη τρύπα», ξέσπασε… Κι αν οι παριστάμενοι ξέσπασαν σε γέλια, ο Τραμπ επέστρεψε φανερά εκνευρισμένος στο αμαξάκι του γκολφ. Ίσως, βέβαια, να ήταν έξω απ’ τα νερά του επειδή δεν έχει καταφέρει ακόμη να καταπιεί την ήττα του από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του, αν και δήλωσε έτοιμος να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο, εφόσον επικυρώσει το Σώμα των Εκλεκτόρων την επικράτηση του Τζο Μπάιντεν.

«Μόλις είδα τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να πηρε ο Μπάιντεν 80.000.000 ψήφους!!! Ήταν 100% ΝΟΘΕΥΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ», σχολίασε με το Twittter να χαρακτηρίζει -γι’ άλλη μια φορά – την ανάρτησή του δυνητικά παραπλανητική για την εκλογική διαδικασία. Ο Τραμπ αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του μολονότι οι προσφυγές του νομικού του επιτελείου δεν έχουν οδηγήσει πουθενά κι η μία μετά την άλλη οι Πολιτείες επικυρώνουν τη νίκη του Μπάϊντεν. Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση των ψήφων ο Μπάιντεν εξασφάλισε 80.045.066 (51%) και 306 εκλέκτορες έναντι 73.897.658 ψήφων (47%) και 232 εκλεκτόρων του Τραμπ.

Just saw the vote tabulations. There is NO WAY Biden got 80,000,000 votes!!! This was a 100% RIGGED ELECTION.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2020