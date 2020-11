Τραμπ δημοσιογράφος: Τον διέκοψε και «τα άκουσε» 

Τραμπ δημοσιογράφος: Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να κρύψει τον εκνευρισμό του εχθές Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, όταν ένας δημοσιογράφος του Reuters τον διέκοψε ενώ απαντούσε στην ερώτηση που του είχε θέσει και αφορούσε στην πιθανότητα παραδοχής της ήττας του στις εκλογές.

«Είμαι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποτέ μη μιλάς με αυτόν τον τρόπο στον πρόεδρο» είπε ο Τραμπ εμφανώς εκνευρισμένος στον ανταποκριτή του Reuters, Τζεφ Μέισον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Αμερικανός πρόεδρος είπε εχθές ότι «θα είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτεί ήττα» στις εκλογές, συμπληρώνοντας πάντως ότι θα αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο εάν το κολέγιο των ελεκτόρων ψηφίσει τον Τζο Μπάιντεν. «Αν το κάνουν όμως, θα είναι λάθος», έσπευσε να διευκρινίσει.

Εχθές ήταν η πρώτη φορά από την ημέρα των εκλογών που ο Αμερικανός πρόεδρος δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Για 25 λεπτά ο 74χρονος ουσιαστικά απέφευγε να απαντήσει στην πιο κρίσιμη ερώτηση των ημερών που αφορά στην παραδοχή της ήττας του. Επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς του περί εκτεταμένης νοθείας, χωρίς να παρέχει ούτε αυτή τη φορά κάποια απόδειξη, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι η ομάδα του «δεν έχει τον χρόνο με το πλευρό της».

Ο δημοσιογράφος του Reuters που έγινε στόχος της οργής του Τραμπ ρώτησε εχθές τον Αμερικανό πρόεδρο αν σκέφτεται το ενδεχόμενο να παραδεχτεί την ήττα του μετά τη συνεδρίαση του κολεγίου των ελεκτόρων στις 14 Δεκέμβρη. Αυτή είναι η ημερομηνία εξάλλου που θα επισημοποιηθεί η νίκη του Μπάιντεν.

