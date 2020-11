Black Friday 2020 ΗΠΑ: Ποιες αγορές βρίσκονται στην κορυφή

Black Friday 2020 ΗΠΑ: Χαμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Διαδίκτυο με τους Αμερικανούς καταναλωτές να εκμεταλλεύονται στον έπακρον την «Black Friday» καθώς είναι έτοιμοι να δαπανήσουν 2 δισεκατομμύρια λίρες περισσότερα από πέρυσι αυτό το Σαββατοκύριακο. Η μάχη σήμερα δίνεται στον κυβερνοχώρο καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ εν μέσω του δεύτερου πανδημικού κύματος του Covid-19.

Τα προβλήματα που φοβούνται οι ειδικοί είναι ότι μπορεί να «κρασάρει» το σύστημα, καθώς φέτος η πλειοψηφία των καταναλωτών περίμενε την τελευταία στιγμή για να κάνει τις ηλεκτρονικές αγορές σε τιμές ευκαιρίες. Ωστόσο, τα δώρα που προσφέρουν άνεση επιστρέφουν δριμύτερα, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journαl.

Εν μέσω πανδημίας και του κατ΄οίκον περιορισμού των πολιτών, στις ΗΠΑ, τα βασικά δώρα ξεπερνούν σε πωλήσεις τα είδη πολυτελείας: Κάλτσες, πιτζάμες, φόρμες, όπως και αρωματικά χώρου είναι αυτά που επιλέγουν εκατομμύρια Αμερικανοί καταναλωτές σε τιμές ευκαιρίας. Για παράδειγμα, οι κάλτσες Rollig Rock, και το πακέτο των 12 – όπως και το αποσμητικό χώρου «Battlestar Galactica» έχουν γίνει ανάρπαστα, επισημαίνει η Wall Street Journal.

Στη Βρετανία, οι ειδικοί φέτος προβλέπουν πωλήσεις ρεκόρ -750 εκατομμύρια λίρες μόνο για σήμερα και τιμές ρεκόρ-, με τους καταστηματάρχες να προσπαθούν να… σπρώξουν τα βουνά αποθεμάτων που έχουν καθώς εν μέσω δεύτερου lockdown λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές έχει αφήσει απούλητα πολλά προιόντα.

British shoppers to spend average of £350 on Black Friday, study claims #BlackFriday https://t.co/RVPt4SJlh1

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 27, 2020