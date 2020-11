Barcode κορονοϊός – Κίνα: Ο πρόεδρος πρότεινε επίσημα το «σφράγισμα» των ανθρώπων παγκοσμίως

Barcode κορονοϊός – Κίνα: Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, η χώρα του οποίου έχει βρεθεί στο στόχαστρο εξαιτίας της τραγωδίας που “θερίζει” τον πλανήτη, πρότεινε ξεκάθαρα το χάραγμα κωδικών QR (του γνωστού barcode) σε όλο τον πληθυσμό ώστε, σύμφωνα με τον ίδιο να «βελτιωθεί το εμπόριο και τα ταξίδια» που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα, μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνόδου των G20 ο Κινέζος πρόεδρος είπε: «Την ώρα που προσπαθούμε να ελέγξουμε τον ιό, πρέπει να αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας βιομηχανίας και της αλυσίδας προμηθειών», είπε ο Κινέζος πρόεδρος το Σάββατο στην τηλεδιάσκεψη των G20 κάνοντας επίσης λόγο για ανάγκη «μείωσης των δασμών και των εμποδίων στο εμπόριο» και «φιλελευθεροποίησης» του εμπορίου σε κρίσιμα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα για να συνεχίσει λέγοντας ότι για να γίνει αυτό πρέπει να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί οι οποίοι θα απλοποιήσουν την ροή των προϊόντων και των υπηρεσιών σε εποχή όπου δοκιμάζεται από τον κορωνοϊό.

Αυτό μπορεί να έρθει στη μορφή των κωδικών QR οι οποίοι θα περιέχουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του κάθε ατόμου, είπε ο Xi. «Η Κίνα έχει προτείνει ένα παγκόσμιο μηχανισμό μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας πιστοποιητικών υγείας βασισμένων σε ελέγχους νουκλεϊκού οξέος και σε μορφή κωδικών QR που θα είναι παγκόσμια αποδεκτή. Ελπίζουμε ότι όλο και πολλές χώρες θα αποδεχτούν το μηχανισμό αυτό».

Πρόκειται, σύμφωνα με το pronews, για ένα κοινά συμφωνημένο πιστοποιητικό υγείας που θα ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου και που θα είναι σε μορφή barcode για να το φέρει ο καθένας επάνω του, που χωρίς αυτό δεν θα μπορεί ούτε να πραγματοποιήσει εμπορικές συμφωνίες ούτε φυσικά να ταξιδέψει. Και φυσικά επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο η πρώτη αναφορά για ένα σύστημα παγκόσμιου σφραγίσματος για την υγεία μας πάντα έπεσε -που αλλού- στο Παγκόσμιο Οικονομικό φόρουμ (WEF) όπου προτάθηκε το λεγόμενο CovidPass ώστε «να αποκατασταθεί ο τουρισμός και τα ταξίδια τα οποία επλήγησαν από την πανδημία».

Πόσο τυχαία ήταν άραγε η μη εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ, ο οποίος ήταν και είναι φύση και θέση αντίθετος με τα σχέδια της Κίνας και η εκλογή Μπάιντεν ο οποίος θεωρείται ότι διατηρεί άριστες σχέσεις με το Πεκίνο; Πολλά ξένα μέσα αναρωτιούνται…

