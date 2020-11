Πυρηνικός επιστήμονας Ιράν: Νεκρός σε επίθεση ο κορυφαίος Φαχριζαντέχ

Πυρηνικός επιστήμονας Ιράν: Υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του σε νοσοκομείο της Τεχεράνης, ο κορυφαίος Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας Μόχσεν Φαχριζαντέχ, ο οποίος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά σε επίθεση που σημειώθηκε στα περίχωρα της ιρανικής πρωτεύουσας την Παρασκευή. Σύμφωνα με το Reuters, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής δήλωση του εκπροσώπου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, η ιατρική ομάδα δεν κατόρθωσε να τον επαναφέρει και λίγα λεπτά νωρίτερα ο διευθυντής και επιστήμονας κατόρθωσε να φτάσει στο ύψιστο σημείο και να καταστεί μάρτυρας, έπειτα από προσπάθειες και αγώνα ετών».

Λίγη ώρα πριν, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB είχαν μεταδώσει ότι ο επιστήμονας, ο θεωρούμενος ως ο αρχιτέκτονας του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, δολοφονήθηκε κατά την διάρκεια επίθεσης στα περίχωρα της Τεχεράνης, χωρίς να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση. Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης έγραψε στο Twitter ότι το Ιράν θα εκδικηθεί τις δολοφονίες των πυρηνικών του επιστημόνων, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

First photo of Fakhrizadeh's car attacked by the assassins today pic.twitter.com/ciMGv6n8Sw

— Reza Khaasteh (@Reza_Khaasteh) November 27, 2020