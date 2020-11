Ασθενείς με κορονοϊό: Συγκλονίζει γιατρός στις ΗΠΑ

Ασθενείς με κορονοϊό: Συγκλονίζει το βίντεο που δημιούργησε ένας γιατρός στο Μισούρι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος επιχειρεί να παρουσιάσει όλα αυτά που βλέπει ένας ασθενής που πεθαίνει από κορονοϊό, ενώ στέλνει το δικό του μήνυμα στον κόσμο για τη χρήση μάσκας.

Ο γιατρός Κένεθ Ρέμι δήλωσε στο BBC πως «το να φοράμε τη μάσκα δεν είναι το ίδιο άβολο με το να έχεις ένα κομμάτι πλαστικό μέσα στον αεραγωγό σου». Ακόμη είπε ότι αισθάνθηκε την υποχρέωση να δημιουργήσει αυτό το βίντεο, όταν είδε την επίπτωση που είχε ο θάνατος ενός ασθενούς στην ομάδα του.

«Έτσι είναι όταν αναπνέεις 40 φορές το λεπτό, έχεις επίπεδα οξυγόνου που πέφτουν κάτω από το 80. Έτσι θα μοιάζει. Ελπίζω ότι οι τελευταίες στιγμές της δικής σου ζωής να μην μοιάζουν έτσι», αναφέρει ο γιατρός στο βίντεο.

Ακόμη, εξήγησε ότι είχε φροντίσει έναν ασθενή που διασωληνώθηκε, ο οποίος του ζήτησε να πει στα μέλη της οικογένειάς του ότι τα αγαπούσε. «Δεν νομίζω ότι θα ζήσω» του είπε και είχε δίκιο, καθώς πέθανε λίγο αργότερα. «Κοιτώντας μία από τις συναδέλφους μου, έμοιαζε κουρασμένη και μπορούσα να δω πόσο πολύ την είχε επηρεάσει. Και έτσι, πάνω στη στιγμή, πήγα σε ένα δωμάτιο και έφτιαξα αυτό το βίντεο».

"I hope that the last moments of your life don't look like this"

