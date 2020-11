Μπαμπινιώτης – Click away: Στα περί χρήσης ξένων λέξεων επανέρχεται ο καθηγητής

Μπαμπινιώτης – Click away: Στα περί χρήσης ξένων λέξεων στη γλώσσα μας επανέρχεται ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης που σημειώνει με ανάρτησή του πως “όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα της Black Friday! Καλά να πάθουν….”.

Λειτουργώντας ενίοτε, όπως ο ίδιος γράφει «ως μια κάποια φωνή τής γλωσσικής σας συνείδησης», ο κ. Μπαμπινιώτης αναφέρει ότι δεν περίμενε ότι μια ανάρτησή του στο Facebook θα γινόταν «viral (το viral είναι από το virus «ιός»)», όταν πρότεινε αποδόσεις όπως «απαγορευτικό», «τροφοδιανομή/τροφοδιανομές» και «για το σπίτι» και σημειώνει ότι στόχος του ήταν να αφυπνίσει το γλωσσικό μας αίσθημα «ώστε να μην το παρακάνουμε (ακόμη και στις επίσημες δημόσιες ανακοινώσεις), υιοθετώντας βεβιασμένα, άκριτα και αχρείαστα πλήθος ξενικών λέξεων».

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η προσπάθειά του «μάλλον δεν πήγε χαμένη. Κάποιοι το ξανασκέφτηκαν (όχι ντε και καλά να χρησιμοποιούν τις δικές μου ενδεικτικές αποδόσεις, δεν ήταν αυτό το θέμα) και αρκετοί κατάλαβαν ότι ζούμε πλέον μια όχι και τόσο αθώα “γλωσσική αριστοκρατία” που πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Κάποιοι μάλιστα αισθάνθηκαν ακόμη και ενοχές… (“να μας συγχωρεί ο κ. Μπ./ να μη δυσαρεστήσουμε τον κ. Μπ./…”.». Διευκρινίζει πάντως ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει «για τους οπαδούς του «baker factory» και του «hair style Litsa» .

«Ηθικόν δίδαγμα: «Μη το παρακάνουμε»! «αίσθηση μέτρου και στην γλώσσα»!» γράφει στο Facebook.