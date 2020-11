Κυρώσεις στην Τουρκία: Τα βλέμματα στραμμένα στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής

Κυρώσεις στην Τουρκία: «Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να έχουν τη διαβεβαίωσή μας ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι τους είναι στο πλευρό τους, ότι ενεργούμε από κοινού» τόνισε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κ. Βέμπερ καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προχωρήσουν σε αποφάσεις αναφορικά με την Τουρκία στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής. Τονίζοντας ότι «μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του οποίου έλαβε αναβολή το θέμα της επιβολής κυρώσεων κατά τη Τουρκίας, θα πρέπει τώρα να είμαστε σαφείς: Έχουμε ήδη συζητήσει αρκετά. Τα λόγια πρέπει να ακολουθηθούν από πράξεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Τέλος, ο επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ σημείωσε ότι «η ΕΕ προσφέρει σε σταθερή βάση μία εταιρική σχέση στην Τουρκία. Τη θέλουμε αυτή τη σχέση. Αλλά εάν κάποιος συνεχώς κλωτσάει αυτή την εταιρική σχέση και συνεχώς προκαλεί, θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες».

Παράλληλα, εσφαλμένα εμπόδισε η Τουρκία την επιθεώρηση ενός φορτηγού πλοίου από τη ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο (EUNNAVFOR MED), «Ειρήνη», αναφέρει στο Twitter ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), σημείωσε πως οι επιθεωρήσεις αυτές έχουν λάβει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση του εμπάργκο όπλων και έκανε επίθεση κατά του Ερντογάν. «Άλλη μια φορά ο Ερντογάν προκαλεί τους γείτονες και εταίρους του» τονίζει. Διαμηνύει, δε, ότι «η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει σθεναρά», κλείνοντας την ανάρτησή του με hashtag «κυρώσεις στην Τουρκία».

#Turkey wrongfully prevented the inspection of a vessel by @EUNAVFOR_MED. These inspections are mandated by the UN security council to uphold the arms embargo. Once again #Erdogan provokes his neighbors & partners. Europa must react firmly. #SanctionTurkey https://t.co/pn7ypJrusG

