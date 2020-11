ΕΕ – Βρετανία Brexit: Ξεκινούν και πάλι οι συζητήσεις

ΕΕ – Βρετανία Brexit: Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβαν σήμερα τις διαπραγματεύσεις τους, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν τις «θεμελιώδεις διαφορές» τους και να καταλήξουν σε μια συμφωνία μετά το Brexit που θα επιτρέπει να αποφευχθεί ένα επίπονο “no-deal” στις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύσκολες αυτές συζητήσεις καθυστέρησαν την Πέμπτη λόγω κρούσματος Covid-19 στην αποστολή της ΕΕ, κάτι που ανάγκασε τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ και τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Φροστ να τερματίσουν κάθε δια ζώσης συνάντηση. «Ύστερα από τεχνικές συζητήσεις αυτό το σαββατοκύριακο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σήμερα διαδικτυακά με τον Ντέιβιντ Φροστ και τις ομάδες μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μπαρνιέ. «Ο χρόνος είναι λίγος. Οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν αλλά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια συμφωνία», δήλωσε ο Μπαρνιέ.

Μένουν λιγότερο από 40 ημέρες έως την 31η Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η μεταβατική περίοδος μετά το Brexit, ύστερα από την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο –που αποχώρησε επίσημα από την ΕΕ την 31η Ιανουαρίου– θα πάψει να εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Χωρίς ένα εμπορικό σύμφωνο που να διέπει τη σχέση τους, το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες διατρέχουν τον κίνδυνο ενός νέου οικονομικού σοκ, που θα έρθει να προστεθεί σε αυτό που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Οι δύο πλευρές, που εργάζονται επί ενός κοινού κειμένου που έχει ήδη προχωρήσει πολύ, πρέπει επί της αρχής να έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία εγκαίρως πριν το τέλος του έτους προκειμένου να είναι δυνατή η επικύρωσή της από το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

🇪🇺🇬🇧 After technical discussions this weekend, negotiations continue online today with @DavidGHFrost and our teams. Time is short. Fundamental divergences still remain, but we are continuing to work hard for a deal.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 23, 2020