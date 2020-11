BTS νέο τραγούδι: Μήνυμα ελπίδας σε καιρούς πανδημίας

BTS νέο τραγούδι: Οι BTS παραχώρησαν παγκόσμια συνέντευξη τύπου από την Κορέα εν όψει της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ τους «Be» και του μουσικού βίντεο για το τραγούδι τους «Life Goes On». Το τραγούδι αφορά τον συλλογικό πόνο που βασανίζει τον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και την ελπίδα ότι θα έρθει μια νέα αυγή. Το Life Goes On είναι το πρώτο τραγούδι των BTS με θέμα την πανδημία του κορονοϊού και το πώς έχει σταματήσει τη ζωή σε όλο τον κόσμο. Οι V, Jungkook, Jimin, Jin, RM και J-Hope ήταν παρόντες στη συνέντευξη. Ο Suga, ο οποίος αναρρώνει από πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, απουσίαζε.

Στη συνέντευξη σε αίθουσα με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο RM είπε ότι σχεδίαζαν την κυκλοφορία του άλμπουμ πριν από την παρουσίαση της επιτυχίας τους «Dynamite» και το χαρακτήρισε «συνεργατική διαδικασία με τους θαυμαστές». «Όλοι μάθαμε πώς να χρησιμοποιούμε νέες κάμερες» πρόσθεσε. Ο τίτλος «Be» είναι ένα ρήμα με πολύ ευρεία έννοια, δήλωσε ο Jimin. «Στις συζητήσεις μας το “η ζωή συνεχίζεται” (life goes on) εμφανιζόταν ως επαναλαμβανόμενη ιδέα» τόνισε.

