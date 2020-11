Τραμπ εκλογές ΗΠΑ: «Υπήρξε νοθεία στις εκλογές, εγώ είμαι ο νικητής!»

Τραμπ εκλογές ΗΠΑ: Την καθημερινή του απόπειρα να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ συνεχίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος – επιλεκτικά – δημοσιεύματα για να υποστηρίξει ότι υπήρξε εκτεταμένη νοθεία και ο ίδιος είναι ο πραγματικός νικητής.

Την τελευταία ώρα, ο Τραμπ επανήλθε μέσω Twitter με τέσσερις αναρτήσεις του, αρχικά αναδημοσιεύοντας άρθρο των New York Times το οποίο επισημαίνει ότι έλαβε 10,1 εκατομμύρια ψήφους περισσότερες από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια. Αν και το γεγονός οφείλεται προφανώς στην αυξημένη συμμετοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει πως «νίκησα στις εκλογές» και υπήρξε «εκτεταμένη νοθεία σε όλη τη χώρα».

Σε άλλη ανάρτησή του χαρακτηρίζει λάθος την απόφαση της Κομητείας Γουέιν, στο Μίσιγκαν, να επικυρώσει το εκλογικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι ψήφισαν περισσότεροι από τον πληθυσμό, ενώ υπήρξε εκφοβισμός των ψηφοφόρων.

Σχολιάζοντας αναφορά του Reuters σε δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία η αφισβήτηησ του εκλογικού αποτελέσματος επηρεάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμερικανική δημοκρατία, ο Τραμπ επαναλαμβάνει τα περί «χειραγωγημένων εκλογών», ενώ αμφισβητεί και τις δικαστικές αποφάσεις ενάντια στους ισχυρισμούς του ότι οι ρεπουμπλικάνοι δεν είχαν επαρκή πρόσβαση στην επιτήρηση της καταμέτρηση των ψήφων.

Wrong! At first they voted against because there were far more VOTES than PEOPLE (Sad!). Then they were threatened, screamed at and viciously harassed, and were FORCED to change their vote, but then REFUSED, as American patriots, to sign the documents. 71% MESS. Don’t Harass! https://t.co/n5frpesHfD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020