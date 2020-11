Πομπέο – Βαρθολομαίος: «Bασικός εταίρος το Οικουμενικό Πατριαρχείο»

Πομπέο – Βαρθολομαίος: Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε στο Φανάρι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι βασικός εταίρος. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή που για την συνάντησή του. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η Αθήνα στη συνάντηση.

Πρόκειται για έναν από τους σταθμούς της 10ήμερης περιοδείας που επέλεξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή προκειμένου να ολοκληρώσει τη θητεία του. Μετά την Τουρκία, ο Πομπέο θα επισκεφθεί τη Γεωργία, την Ιερουσαλήμ και χώρες του Περσικού Κόλπου. Κι όλα αυτά την ίδια μέρα που οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών, οριστικοποιούν την ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου με πρώτο θέμα την συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα με τελευταία τα τεκταινόμενα στα Κατεχόμενα Βαρώσια.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφτασε χθες το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη, στον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Δεν αναμένεται να συναντηθεί με Τούρκους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, με την Άγκυρα να έχει εκφράσει την οργή της για την συμπερίληψη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ του ζητήματος των «θρησκευτικών ελευθεριών» στην ατζέντα της επίσκεψης Πομπέο.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψής του στο Παρίσι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι συζήτησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τις «πολύ επιθετικές» ενέργειες της Τουρκίας και την ανάγκη να «πεισθεί» ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αλλάξει τη στάση του. «Ο Μακρόν και εγώ περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας και συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ επιθετικές», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 17, 2020