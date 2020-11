Moderna εμβόλιο κορονοϊού: Το σχόλιο του Αλμπερτ Μπουρλά της Pfizer

Moderna εμβόλιο κορονοϊού: Ο αγώνας τον φαρμακευτικών εταιρειών για το εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό δεν θα μπορούσε να μην διακατέχεται από την ευγενής άμιλλα, κάτι το οποίο απέδειξε Ο CEO της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, που σχολίασε τις θετικές ανακοινώσεις που έκανε η Moderna για το δικό της εμβόλιο κατά του φονικου ιού. “Είμαι κατενθουσιασμένος που ακούω τα καλά νέα που βγαίνουν από το πρόγραμμα ανάπτυξης εμβολίων COVID19 της Moderna”, έγραψε στο twitter ο Ελληνας Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer. Όπως αναφέρει: “Οι εταιρείες μας μοιράζονται έναν κοινό στόχο – να νικήσουν αυτή την τρομερή ασθένεια – και σήμερα συγχαίρουμε όλους στη Moderna και μοιραζόμαστε τη χαρά των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων τους”.

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που αναπτύσσεται από τη Moderna είναι “αποτελεσματικό κατά 95%”, ανακοίνωσε πριν από λίγο η εταιρεία με βάση τα αποτελέσματα της Φάσης 3.

I am thrilled to hear the good news coming out of @moderna_tx’s #COVID19 vaccine development program. Our companies share a common goal – defeating this dreaded disease – and today we congratulate everyone at Moderna and share in the joy of their encouraging results.

