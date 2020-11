Μακρόν – Ισλαμιστικές επιθέσεις: Επικρίσεις Γάλλου προέδρου προς αγγλοσαξονικά ΜΜΕ

Μακρόν – Ισλαμιστικές επιθέσεις: Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διαμαρτυρήθηκε στην αμερικανική εφημερίδα The New York Times για την κάλυψη από πολλά μέσα ενημέρωσης που κυκλοφορούν στην αγγλική γλώσσα των πρόσφατων τζιχαντιστικών επιθέσεων στη Γαλλία, κατηγορώντας τα ότι “νομιμοποιούν” τη βία με την έλλειψη κατανόησης του γαλλικού πλαισίου. “Όταν η Γαλλία δέχθηκε επίθεση πριν από 5 χρόνια, όλα τα έθνη του κόσμου μας υποστήριξαν”, δήλωσε ο Μακρόν, σύμφωνα με την εκδοχή στη γαλλική γλώσσα άρθρου που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή το βράδυ στον ιστότοπο των New York Times. ”

Και όταν βλέπω, σε αυτό το πλαίσιο, πολλές εφημερίδες, που πιστεύω ότι προέρχονται από χώρες που συμμερίζονται τις αξίες μας, που γράφουν σε μια χώρα που είναι φυσικό τέκνο του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, και που νομιμοποιούν αυτή τη βία, που λένε ότι η καρδιά του προβλήματος ‘είναι ότι η Γαλλία είναι ρατσιστική και ισλαμοφοβική’, λέω: έχουν χαθεί τα θεμελιώδη”, προσθέτει ο Γάλλος πρόεδρος. Στο ίδιο άρθρο, ο δημοσιογράφος των New York Times Μπεν Σμιθ γράφει ότι ο Μακρόν κατηγορεί τα αγγλόφωνα μέσα, και τα αμερικανικά ιδιαίτερα, ότι επιδιώκουν “να επιβάλουν τις δικές τους αξίες σε μια διαφορετική κοινωνία”. Τους προσάπτει, σύμφωνα πάντα με τον Σμιθ, ότι δεν κατανοούν “την κοσμικότητα αλά γαλλικά – έναν ενεργό διαχωρισμό της Εκκλησίας και του Κράτους που χρονολογείται από την αρχή του 20ου αιώνα”.

Τρεις επιθέσεις

Στη Γαλλία σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες τρεις τζιχαντιστικές επιθέσεις: μια στα τέλη Σεπτεμβρίου με μαχαίρι από την οποία τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι κοντά στα παλιά γραφεία της σατιρικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Charlie Hebdo, μια δεύτερη στις 16 Οκτωβρίου κατά την οποία αποκεφαλίστηκε ο καθηγητής ιστορίας και γεωγραφίας Σαμουέλ Πατί, ο οποίος είχε παρουσιάσει σε μαθητές του σκίτσα του Μωάμεθ που είχε δημοσιεύσει η Charlie Hebdo στο πλαίσιο μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης και μια τρίτη με μαχαίρι στα τέλη του Οκτωβρίου από την οποία σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι σε εκκλησία της Νίκαιας, στην νοτιοανατολική Γαλλία.

Μετά τη δολοφονία του καθηγητή Πατί, ο Μακρόν εξέφρασε την υποστήριξή του στην ελευθερία της γελοιογραφικής απεικόνισης και η κυβέρνησή του ξεκίνησε μια σειρά από δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες κατά γαλλικών μουσουλμανικών ενώσεων που είναι ύποπτες για ανοχή του ριζοσπαστικού ισλαμισμού. Έπειτα από αυτό, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε τον Μακρόν ότι υπερασπίζεται την βλασφημία κατά του Ισλάμ και κάλεσε τους συμπολίτες του να μποϊκοτάρουν τα γαλλικά προϊόντα.