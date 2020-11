Τραμπ εκλογές ΗΠΑ 2020: Παραδέχεται την ήττα, με “αλλά”

Τραμπ εκλογές ΗΠΑ 2020: Για πρώτη φορά μετά το πέρας της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο απερχόμενος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχεται την ήττα του, με ανάρτησή του στο twitter, κάνοντας, όμως, λόγο για «στημένη εκλογή» του υποψηφίου των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν.

Στο tweet που ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό, ο Τραμπ έγραψε: «Κέρδισε (ενν. ο Μπάιντεν) επειδή οι εκλογές ήταν στημένες. Δεν επιτρέπονται παρατηρητές επί των ψήφων, η ψήφος προέκυψε από μια ιδιωτικών συμφερόντων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, την Dominion, η οποία έχει κακή φήμη κι έναν άχρηστο εξοπλισμό που δεν πληρούσε καν τα προσόντα για το Τέξας (μια πολιτεία που την κέρδισα κατά πολύ!), από τα Ψεύτικα και Σιωπηλά ΜΜΕ και άλλους!».

JUST IN: President Trump said, for the first time, that Joe Biden won the Nov. 3 presidential election https://t.co/ThfnlLivaQ

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020