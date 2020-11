Αλιγάτορας στον δρόμο: Τρόμος στη Φλόριντα, μπούκαρε σε γήπεδο γκολφ

Αλιγάτορας στον δρόμο: Στη Φλόριντα συνηθίζεται οι αλιγάτορες, ενίοτε, να… σουλατσάρουν στους δρόμους. Ακόμη και σε ένα γήπεδο γκολφ μπούκαρε ένας, για παράδειγμα, το 2017. Ο Αμερικανός παίκτης Κόντι Γκριμπλ είχε, μάλιστα, τότε τετ-α-τετ μαζί του, κατά την έναρξη του τουρνουά Arnold Palmer Invitational στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Εκείνος ο αλιγάτορας, ωστόσο, δεν έχει την παραμικρή σχέση με το θηρίο που εισέβαλε στο Valencia Golf & Country Club στη Νάπολη της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια της τροπικής καταιγίδας Έτα, την περασμένη Τετάρτη! Ήταν τόσο μεγάλος, που κάποιοι νόμιζαν πως ήταν ψεύτικος.

Γρήγορα γεννήθηκε η απορία για την αξιοπιστία του βίντεο, καθώς ο αλιγάτορας φαινόταν να είναι μήκους τεσσάρων μέτρων, και το BBC επικοινώνησε με έναν ειδικό που ξεκαθάρισε πως τέτοιους είδους εμφανίσεις γιγάντιων ερπετών δεν είναι διόλου σπάνιες.

«Όταν είδα για πρώτη φορά αυτόν τον μεγάλο αλιγάτορα να περπατά χαρωπός στο γήπεδο γκολφ, δεν μου έκανε καμία έκπληξη», λέει ο Τζέιμς Νίφονγκ, από το πανεπιστήμιο της Φλόριντα που είναι αυθεντία στους αλιγάτορες. «Βλέπουμε συνέχεια τόσο μεγάλους αλιγάτορες στη Φλόριντα». «Νομίζω πως το βίντεο έγινε viral επειδή οι άνθρωποι δεν βλέπουν συνήθως έναν αλιγάτορα να περπατά. Όταν το κοινό βλέπει έναν αλιγάτορα είναι μέσα στο νερό, και βλέπετε μόνο την κορυφή του κεφαλιού και τα μάτια. Όταν βγαίνουν από το νερό βλέπετε πόσο εντυπωσιακό είναι το μέγεθός τους.» «Όπου υπάρχει νερό στη Φλόριντα υπάρχουν και αλιγάτορες. Από την μικρότερη λακκούβα με νερό, έως τις μεγάλες λίμνες και τους ποταμούς. Οι κροκόδειλοι και οι αλιγάτορες είναι βασικά δεινόσαυροι. Είναι εδώ περίπου 30 εκατομμύρια χρόνια. Ζουν και αυτοί εδώ, είναι οι γείτονές μας και πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους δίνουμε χώρο» Πηγή: www.lifo.gr

HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!

📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ

— Nicolette Perdomo (@NickiPerdomo) November 12, 2020