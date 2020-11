Τεστ κορονοϊού – εγκυρότητα: Τα περίεργα tweets του Έλον Μασκ

Τεστ κορονοϊού – εγκυρότητα: Αμφιβολίες για την εγκυρότητα των τεστ κατά του κορωνοϊού εκφράζει ο CEO της Tesla, Έλον Μασκ, καθώς από τα τέσσερα που έκανε τα δύο βγήκαν θετικά και δύο αρνητικά, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων να επιβεβαιώνει στο Twitter ότι βιώνει συμπτώματα «τυπικού κρυολογήματος. Τίποτα ασυνήθιστο μέχρι τώρα.» Ο δισεκατομμυριούχος, εξέφρασε τις ανησυχίες του σε ανάρτηση του στο Twitter, καθώς όπως λέει μπορεί και άλλα άτομα να αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με αναξιόπιστα αποτελέσματα από τα τεστ κατά του Covid-19. Τα τεστ που πραγματοποιούνται για τον θανατηφόρο ιό, που έχει μολύνει σχεδόν 53 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, έχουν αποδειχθεί αρκετά αξιόπιστα, καθώς συχνά οι ασθενείς που μπορεί να νοσούν δεν φέρουν κάποια από τα φερόμενα συμπτώματα.

O Μασκ, παρόλη τη γενικευμένη κατάσταση λόγω πανδημίας, έχει ταξιδέψει αρκετά στην Ευρώπη, καθώς επιβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου Tesla, στο Βερολίνο. Η Tesla, εκτός από το εργοστάσιο στην Καλιφόρνια στις ΗΠΑ διατηρεί και ένα άλλο εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στη Σαγκάη.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020