Οίκος ευγηρίας Ιταλία: Ρίγη συγκίνησης προκαλεί το «Δωμάτιο της Θαλπωρής»

Οίκος ευγηρίας Ιταλία: Συγκίνηση προκαλεί η πρωτοβουλία οίκου ευγηρίας στη βόρεια Ιταλία που δημιούργησε ασφαλείς χώρους έτσι ώστε οι τρόφιμοι και οι αγαπημένοι τους να μπορούν να μοιραστούν μεταξύ τους μερικά λεπτά. Ύστερα από πολλούς μήνες έχουν τη δυνατότητα και πάλι να νιώσουν τη θαλπωρή της επαφής και να αγκαλιαστούν, ακόμα και αν ένα λεπτό φύλλο πλαστικού βρίσκεται ανάμεσά τους. Όπως μπορούμε να δούμε σε βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, το γηροκομείο Ντομένικο Σαρτόρ δημιούργησε ειδικά δωμάτια για την ανθρώπινη επαφή των τροφίμων τους με τους αγαπημένους τους, με την προστασία που εξασφαλίζουν μαλακά και διαφανή κομμάτια πλαστικού. Αυτά επιτρέπουν να περάσει από τον έναν άνθρωπο στον άλλον η θερμότητα του χεριού, αλλά όχι τυχόν σταγονίδια κορονοϊού.

Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία του γηροκομείου Ντομένικο Σαρτόρ, ζευγάρια κατάφεραν να συναντηθούν και να αγκαλιαστούν ξανά ύστερα από μήνες απομόνωσης, και γονείς πήραν πάλι στην αγκαλιά τους τα ενήλικα παιδιά τους, γεγονός που τους γέμισε χαρά και αισιοδοξία, με το δεύτερο κύμα της πανδημίας να είναι σε εξέλιξη. Οι υπεύθυνοι του γηροκομείου κατανόησαν πόση σημασία είχε για τους τροφίμους να έχουν την ανθρώπινη επαφή με συγγενείς τους και έφτιαξαν πρότυπες εγκαταστάσεις, είτε για κανονική αγκαλιά είτε για απλό άγγιγμα των χεριών.

HUG OVERDOSE: After over six months of going without human contact, elderly care home residents are beaming with happiness after getting to embrace their relatives again thanks to a special COVID-safe ‘hug room’ in northern Italy. https://t.co/1A3yMxX1It pic.twitter.com/q0jxy0cT7z

