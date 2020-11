YouTube πρόβλημα φόρτωσης: Γιατί «έπεσε» στη διάρκεια της νύχτας

YouTube πρόβλημα φόρτωσης: Οι χρήστες του YouTube αντιμετωπίζουν προβλήματα τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε πολλές χώρες του κόσμου, σχετικά με την αναπαραγωγή των βίντεο στον διάσημο ιστότοπο. Η τεχνική ομάδα TeamYouTube αναγνώρισε τα προβλήματα μέσω ανάρτησής της στο Twitter, τονίζοντας: «Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την παρακολούθηση βίντεο στο YouTube αυτήν τη στιγμή, δεν είστε μόνοι – η ομάδα μας γνωρίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να το επιδιορθώσει. Θα συνεχίσουμε εδώ με τυχόν ενημερώσεις».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης DownDetector, τα προβλήματα με το “φόρτωμα” των videos εμφανίστηκαν πιο έντονα στις βορειοανατολικές ΗΠΑ και τη δυτική Ευρώπη, καθώς και στο Μεξικό, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική. Προβλήματα με το YouTube αντιμετωπίζουν και οι χρήστες στην Ελλάδα. Τα προβλήματα παρουσιάζονται τόσο σε υπολογιστές όσο και στα κινητά τηλέφωνα. Οι διαφημίσεις του YouTube επίσης δεν “φόρτωναν”.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020