Take away – delivery: Διευκρινίσεις, μετά τη “σύγχυση” για απαγόρευση

Take away – delivery: Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των take away και των delivery από την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, οπότε και τίθεται σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 έδωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στις διευκρινίσεις της, συγκεκριμένα, η Πολιτική Προστασία αναφέρει ακριβώς τα εξής: «Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 – 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.

Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21:00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές».

