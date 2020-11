Ελληνοτουρκικά τώρα – NAVTEX: Η απάντηση της Αθήνας στην Τουρκία

Ελληνοτουρκικά τώρα – NAVTEX: Ο σταθμός του Ηρακλείου της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με αφορμή τη νέα παράνομη τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis. Η ελληνική Navtex αναφέρει ότι η τουρκική Navtex είναι παράνομη και αφορά σε «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» σε περιοχή «που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, υπογραμμίζει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ο σταθμός του Ηρακλείου έχει αρμοδιότητα να εκδίδει μηνύματα Navtex. Νωρίτερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε Navtex για έρευνες του Oruc Reis έως τις 23 Νοεμβρίου σε θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου και περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου.

Ολόκληρη η ελληνική Navtex:

ZCZC HA72 111050 UTC NOV 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 678/20 SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA50-1404/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC NOV 20.

Νέα τουρκική πρόκληση – NAVTEX για το Oruc Reis μέχρι τις 23 Νοεμβρίου

Στην έκδοση νέας NAVTEX το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis προχώρησε η Τουρκία, συνεχίζοντας τις προκλητικές ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο. Η νέα οδηγία αφορά μία πολύ μεγάλη περιοχή που δεσμεύει θαλάσσιες περιοχές που φτάνουν από τα ανοιχτά της Ρόδου και νότια του Καστελόριζου μέχρι τα δυτικά της Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη NAVTEX που είχε εκδώσει η Τουρκία και είναι ακόμα σε ισχύ λήγει στις 14 Νοεμβρίου και όπως φαίνεται επισπεύδεται η ανανέωσή της, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με την προηγούμενη. Η νέα NAVTEX για το Oruc Reis:

TURNHOS N/W: 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N – 028 28.79 E

2) 36 42.27 N – 028 28.76 E

3) 36 38.94 N – 028 31.79 E

4) 36 37.01 N – 028 34.59 E

5) 36 36.33 N – 028 40.12 E

6) 36 36.48 N – 028 41.70 E

7) 36 33.56 N – 028 44.02 E

8) 36 31.68 N – 028 46.02 E

9) 36 30.80 N – 028 47.54 E

10) 36 30.41 N – 028 49.59 E

11) 36 29.92 N – 028 49.92 E

12) 34 16.84 N – 030 16.41 E

13) 34 14.22 N – 029 55.82 E

14) 33 49.64 N – 030 10.33 E

15) 33 48.30 N – 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.

Δείτε χάρτη της νέας τουρκικής Navtex – Η περιοχή των ερευνών απέχει δώδεκα μίλια από τη Ρόδο